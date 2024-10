Corsa all’energia pulita: l’amministrazione Biden si affretta a investire miliardi

MeteoWeb

Negli ultimi mesi, l’amministrazione Biden ha accelerato l’approvazione di grandi progetti di energia eolica offshore e l’investimento di miliardi di dollari in iniziative di energia pulita. L’obiettivo è quello di assicurare un’eredità duratura in tema di lotta ai cambiamenti climatici e riduzione delle emissioni di gas serra, mentre si avvicina la fine del mandato presidenziale.

Biden punta a mettere in moto una traiettoria per ridurre le emissioni di gas serra degli Stati Uniti e posizionare il Paese in prima linea nella transizione verso l’energia pulita. Questo sforzo include progetti ambiziosi come l’installazione di impianti eolici offshore e la distribuzione di finanziamenti per infrastrutture energetiche verdi come stazioni di ricarica per veicoli elettrici e pompe di calore residenziali. Il governo ha recentemente reso disponibile un fondo da 20 miliardi di dollari, gestito dall’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), per supportare progetti energetici sostenibili.

Le iniziative di Biden arrivano in un contesto politico sempre più competitivo. L’ex presidente Donald Trump ha promesso di revocare i fondi non ancora spesi della legge sul clima e sanità voluta da Biden e di fermare lo sviluppo dell’energia eolica offshore. Al contrario, la vicepresidente Kamala Harris ha dichiarato che continuerà a perseguire una politica climatica simile, concentrandosi sulla riduzione delle emissioni, la promozione delle energie rinnovabili e la creazione di posti di lavoro nell’ambito delle energie pulite.

Secondo Natalie Quillian, vicecapo dello staff della Casa Bianca, l’amministrazione Biden è in una “corsa contro il tempo” per realizzare i suoi obiettivi climatici. Gli ultimi mesi hanno visto un’intensificazione degli annunci relativi a finanziamenti e approvazioni di progetti: ad esempio, il Dipartimento dell’Energia ha recentemente annunciato investimenti per oltre 3 miliardi di dollari in progetti di produzione di batterie e ha concesso un prestito da 1,5 miliardi per la riapertura di una centrale nucleare nel Michigan.

Le iniziative

Tra le iniziative più significative, il Bureau of Ocean Energy Management ha approvato il decimo grande impianto eolico offshore negli Stati Uniti, il Maryland Offshore Wind Project, raggiungendo la metà dell’obiettivo di Biden di installare 30 gigawatt di energia eolica offshore entro il 2030. Questo si unisce ad altri progetti approvati, come quello nel New Jersey all’inizio di ottobre.

Gli esperti energetici ritengono che l’aumento degli annunci e dei progetti sia legato anche all’incertezza politica. Il rischio di un cambio alla Casa Bianca e di una nuova leadership nelle agenzie federali ha aumentato l’urgenza di portare avanti questi programmi. Per garantire una transizione energetica efficace, è necessaria una continuità politica che attraversi le elezioni e le sessioni del Congresso, come sottolineato da Conrad Schneider, direttore del Clean Air Task Force.

