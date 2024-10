Accelerare il futuro dell’energia verde in Africa: anche un italiano nella promozione delle rinnovabili

MeteoWeb

Si è aperto oggi a Nairobi il forum sugli investimenti dell’Accelerated Partnership for Renewables in Africa (Apra). Il convegno riunisce ministri, investitori, sviluppatori e istituzioni finanziarie del continente africano, per promuovere un dialogo aperto, favorire lo sviluppo di una solida rete di progetti e mobilitare investimenti su larga scala per accelerare la transizione energetica e sostenere lo sviluppo di industrie verdi nei Paesi aderenti, tra cui oltre al Kenya figurano Etiopia, Ghana, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Zimbabwe ed altri.

Alla giornata inaugurale del forum, erano presenti anche l’Ambasciatore d’Italia in Kenya, Roberto Natali e il direttore generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), l’italiano Francesco La Camera, il quale nel suo intervento ha sottolineato come “il forum inaugurale sugli investimenti e il partenariato a Nairobi segna una pietra miliare in questo allineamento, unendo le principali parti interessate per mobilitare i finanziamenti e trasformare le priorità in risultati tangibili”.

Uno slancio senza precedenti

La tre giorni di incontri ed eventi rappresenta anche una tappa significativa nell’attuazione della recente dichiarazione di Nairobi e dell’Invito all’azione per aumentare la capacità rinnovabile del continente a 300 gigawatt entro il 2030, contribuendo all’obiettivo della Cop28 di triplicare l’energia rinnovabile globale entro la fine del decennio.

“Sotto la guida del presidente William Ruto, che ha sostenuto sia la dichiarazione di Nairobi che l’Apra, la transizione energetica dell’Africa sta acquisendo uno slancio senza precedenti” ha dichiarato nel suo intervento il ministro keniano per l’Energia e il Petrolio, Opiyo Wandayi.

