Energie rinnovabili, adottati i criteri per sostenere le imprese: la cifra stanziata 

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, il provvedimento che individua i criteri di selezione per sostenere, con un importo complessivo di 1 miliardo e 62 milioni di euro, le imprese di tutte le dimensioni per la realizzazione di interventi di produzione di Energia da fonti rinnovabili e gli interventi per incrementare la capacità della rete elettrica nazionale di accogliere quote crescenti di Energia da rinnovabili.

Viene così avviato il processo per l’attivazione degli investimenti previsti dal Pnric, il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale nell’ambito delle politiche di coesione del periodo 2021-2027, che ha tra le sue priorità la promozione delle rinnovabili.

La finalità degli investimenti

“Con gli investimenti regolati dal provvedimento – spiega il ministro, Gilberto Pichetto – si contribuisce agli obiettivi verso la neutralità climatica del Paese, si riducono i costi di approvvigionamento dell’Energia per le imprese e si concorre alla realizzazione immediata di una parte degli ingenti investimenti necessari per abilitare il sistema elettrico nazionale allo sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, senza che il relativo costo gravi in tariffa”.

