Esaurito il flusso lavico dallo Stromboli: persiste attività di spattering

MeteoWeb

Si è già esaurito ed è in raffreddamento il flusso lavico fuoriuscito dallo Stromboli a seguito dell’esplosione “maggiore” delle prime ore di oggi. Lo evidenzia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, attraverso le telecamere di videosorveglianza. “Persiste l’attività di spattering con un regime ed intensità variabile”. Dal punto di vista sismico, dall’esplosione maggiore delle 02:17 di oggi, “l’ampiezza media del tremore vulcanico ha oscillato tra il valore medio ed il valore alto. Attualmente l’ampiezza del tremore è sul livello medio. L’ampiezza degli explosion-quake si mantiene su un livello basso. Per quanto riguarda le deformazioni la rete GNSS e la stazione clinometrica TDF non mostrano variazioni significative”, comunica l’INGV-OE.

Dal punto di vista turistico, complici le belle giornate, lo Stromboli, in questi giorni, continua ad essere meta dei tanti gruppi di escursionisti, in prevalenza stranieri, che in questo periodo sono alle Eolie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.