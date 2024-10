Escursionista disperso sul Monte Rosa: ritrovato il cane

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco sono impegnati da giorni nelle ricerche di Christoph Menacher, l’escursionista tedesco scomparso dal 20 settembre sul Monte Rosa nella zona di Macugnaga. Ora l’elicottero ha avvistato un cane sul fondo del canalone Marinelli, non lontano dal bivacco dove è quasi certo che l’alpinista sia passato. Si tratta di un animale di taglia compatibile con quello appartenente a Menacher: i soccorritori pensano che quello ritrovato possa essere proprio il compagno di escursione del 58enne tedesco. Un esperto cinofilo si è calato dall’elicottero per avvicinare l’animale, al quale è stato dato del cibo. La speranza dei soccorritori è che il cane non si sia allontanato molto dal padrone, e che quindi l’uomo possa essere ritrovato nei paraggi.

