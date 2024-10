Piemonte, escursionista precipita in un dirupo e muore in Val Vigezzo

MeteoWeb

Incidente mortale nelle montagne dell’Ossola, in Piemonte. Secondo le prime ricostruzioni, un escursionista di 54 anni ha perso la vita questa mattina precipitando in un dirupo mentre si trovava nella zona del Monte Mater, sopra Druogno, in Val Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola). Inutile l’intervento dell’elicottero del 118: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

