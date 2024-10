Esercitazione Campi Flegrei, inviato il messaggio IT-Alert: momenti di apprensione a convegno Confindustria

MeteoWeb

Entra nel vivo l’esercitazione di protezione civile “Exe Flegrei 2024” legate al rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Alle 17, come da programma, tutti i cellulari della Campania hanno ricevuto il messaggio di IT-Alert, dopo l’innalzamento del livello di allerta a rosso e l’attivazione della fase operativa di allarme. Nel testo, anche in inglese, si legge che si tratta di un messaggio di test e che è “in corso una simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei”.

In una situazione reale, IT-Alert segnalerebbe l’inizio delle attività previste dal Piano di allontanamento della popolazione, che sarà testato a partire dalle ore 9:00 del 12 ottobre.

Momenti di sorpresa e di apprensione durante il 39° convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Napoli al momento della ricezione del messaggio IT-Alert. Alle 17 in punto, mentre era in corso il convegno con il panel su “Piano Mattei: dalla visione alle proposte”, gli interventi sono stati sovrastati da un rumore improvviso proveniente da tutti i telefonini accesi presenti in sala. Sul palco ci si è guardati con apprensione, non subito si è capito cosa stesse accadendo anche perché gli ospiti chiamati a intervenire, non essendo campani, forse non erano informati dell’esercitazione legata al rischio eruzione ai Campi Flegrei. Momenti di preoccupazione subito stemperati da alcuni presenti in platea che hanno chiarito la ragione di quel particolare “alert”.

Campi Flegrei: insediato il Centro operativo comunale

Nell’ambito dell’esercitazione nazionale “Exe Flegrei 2024”, questa mattina si è insediato il Centro operativo comunale per il coordinamento delle attività. Nella mattinata di domani, è prevista la simulazione dell’allontanamento in forma assistita alla quale possono partecipare tutti i cittadini, sia quelli che si sono registrati tramite il form presente sul sito del Comune, sia quanti si recheranno – dalle ore 9.00 alle 10.15 – nell’area di attesa di riferimento: viale della Liberazione per il quartiere Bagnoli, via Leonardo Bianchi – parcheggio Monaldi per il quartiere Chiaiano, via Gian Battista Marino (altezza curva A stadio Maradona) per il quartiere Fuorigrotta e piazza Giovanni XXIII per il quartiere Soccavo.

Da ciascuna area di attesa, i cittadini verranno accompagnati dai pullman della Regione Campania alle corrispondenti aree di incontro: stazione Rfi Napoli centrale (per Bagnoli e Soccavo), stazione RfiPorta Av-Afragola (per Fuorigrotta) e stazione Rfi Villa Literno (per Chiaiano). Nell’area di incontro, sarà effettuato un test di registrazione e verranno fornite informazioni sul piano di accoglienza. Terminato l’iter dell’esercitazione, saranno distribuiti gadget ai partecipati.

Per consentire le attività di esercitazione, sono state disposte delle limitazioni alla circolazione. Nella nona Municipalità, dalle ore 20 di oggi alle ore 14 di domani e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta dei veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli autorizzati per l’esercitazione) in piazza Giovanni XXIII. Nella decima Municipalità, dalle ore 14 di oggi alle ore 14 di domani e comunque fino a cessate esigenze, in via Giambattista Marino presso lo slargo antistante lo stadio Maradona – tratto compreso tra via Galeota (tratto via Tansillo-via Marino) e via Claudio (tratto uscita sottopasso Claudio-via Marino) è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta dei veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli autorizzati per l’esercitazione) nonché la revoca delle aree riservate alla sosta a pagamento.

