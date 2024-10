Esercitazione Campi Flegrei, Musumeci: “evento importante per conoscere meglio il rischio”

MeteoWeb

L’esercitazione di Protezione Civile “Exe Flegrei 2024“, voluta dal Governo, d’intesa con la Regione Campania e gli Enti locali interessati, “è un’importante occasione per conoscere meglio il rischio presente sul territorio e la pianificazione prevista in caso di emergenza”, dichiara il Ministro Nello Musumeci. “Conosciamo già quanto i cittadini siano diffidenti e refrattari, specie nel Sud, di fronte alle iniziative di prevenzione anche non strutturale. Ma lo Stato deve fare il proprio dovere a prescindere dal tasso di adesione alla esercitazione e deve fornire tutte le utili informazioni affinché venga adottata, al reale verificarsi dell’evento, una condotta appropriata. Dopodiché, ognuno resta responsabile delle proprie azioni“, ha aggiunto.

L’esercitazione serve a testare il Piano di allontanamento della popolazione, previsto nel più ampio Piano per il rischio vulcanico. Oggi è stata simulata la variazione di alcuni parametri del vulcano, segnalati dalla Commissione Grandi Rischi, e il conseguente Comitato Operativo, presieduto a Roma dal capo Dipartimento, Fabio Ciciliano.

In queste ore pomeridiane, a San Marco Evangelista, si sta attivando la Di.Coma.C, ovvero il luogo da cui verrebbe coordinato, in caso di emergenza reale, l’allontanamento degli abitanti dell’area flegrea.

Tra le varie attività domani, venerdì 11 ottobre, verrà testata la messa in sicurezza dei beni culturali presenti nel Castello di Baia a Bacoli e nel pomeriggio verrà messo alla prova il Piano di allontanamento dell’Accademia dell’Aeronautica a Pozzuoli. Nella giornata di sabato 12, entrerà in gioco la popolazione locale, che i vertici della Protezione Civile si augurano possa partecipare numerosa.

