Webb rivela che un esopianeta vicino è un “mondo di vapore” unico nel suo genere

Un esopianeta vicino è unico nel suo genere, secondo quanto indicano le nuove osservazioni del telescopio spaziale James Webb (JWST). Situato a circa 100 anni luce dalla Terra, l’esopianeta è avvolto in uno spesso involucro di vapore. Questo mondo, denominato GJ 9827 d, è circa il doppio della Terra, tre volte più massiccio del nostro pianeta e ha un’atmosfera composta quasi interamente da vapore acqueo.

“È la prima volta che vediamo qualcosa del genere”, ha affermato in una dichiarazione Eshan Raul, membro del team ed ex studente universitario dell’Università del Michigan, attualmente all’Università del Wisconsin-Madison. “Il pianeta sembra essere composto principalmente da vapore acqueo caldo, il che lo rende qualcosa che chiamiamo un “mondo di vapore”. Per essere chiari, questo pianeta non è ospitale almeno per i tipi di vita che conosciamo sulla Terra”.

Gli astronomi hanno a lungo ipotizzato che potrebbero esistere “mondi di vapore” come GJ 9827 d, ma questa è la prima volta che un esopianeta del genere è stato osservato. Come sottolinea Raul, è improbabile che questo pianeta supporti la vita, almeno per come la intendiamo noi, ma potrebbe aiutare gli astronomi a studiare altri piccoli esopianeti tra le dimensioni della Terra e Nettuno che sono abitabili.

Lo studio

Il team di studio, guidato da Caroline Piaulet-Ghorayeb del Trottier Institute for Research on Exoplanets dell’Università di Montréal, ha scoperto la natura vaporosa di GJ 9827 d utilizzando una tecnica chiamata “spettroscopia di trasmissione”.

La spettroscopia di trasmissione si basa sul fatto che gli elementi e le sostanze chimiche che compongono assorbono ed emettono luce a lunghezze d’onda elettromagnetiche caratteristiche. Quando la luce di una stella attraversa l’atmosfera di un pianeta, gli elementi in quell’atmosfera assorbono determinate lunghezze d’onda, lasciando “buchi” nello spettro luminoso. Questi buchi sono le “impronte digitali” di specifici elementi e molecole in quell’atmosfera.

Finora, la maggior parte degli esopianeti che gli astronomi hanno studiato usando questo metodo hanno posseduto atmosfere dominate dai due elementi più leggeri e comuni dell’Universo, idrogeno ed elio. Ciò è simile alle atmosfere dei giganti gassosi del Sistema Solare, Giove e Saturno, ma notevolmente diverso dalla complessa atmosfera della Terra e dalle atmosfere che sarebbero necessarie per supportare la vita come la conosciamo.

“GJ 9827 d è il primo pianeta in cui rileviamo un’atmosfera ricca di molecole pesanti come i pianeti terrestri del Sistema Solare“, ha affermato Piaulet-Ghorayeb. “Questo è un passo enorme”.

GJ 9827 d è stato scoperto per la prima volta dal telescopio spaziale Kepler nel 2017. L’esopianeta si trova a soli 8,4 milioni di chilometri dalla sua stella madre, GJ 9827, che è circa il 6% della distanza tra la Terra e il Sole. Questa vicinanza significa che GJ 9827 d completa un’orbita in poco più di sei giorni terrestri. È il terzo dei tre esopianeti noti trovati attorno a questa stella.

Nel 2023, il telescopio spaziale Hubble ha trovato i primi allettanti accenni di vapore acqueo nell’atmosfera di GJ 9827 d. Ora, la sensibilità del telescopio spaziale Webb e del suo strumento Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS) ha permesso al team di studio di scoprire che questo esopianeta non ha solo accenni di vapore acqueo; ci sta metaforicamente annegando!

“È stato un momento molto surreale“, ha detto Raul. “Stavamo cercando specificamente mondi acquatici perché si ipotizzava che potessero esistere. Se fossero reali, ti fa davvero chiedere cos’altro potrebbe esserci là fuori”.

Il team pensa che ci siano molti altri mondi come GJ 9827 d da scoprire, il che suggerisce che pianeti di vapore e mondi acquatici potrebbero rivelarsi molto comuni.

Lo studio è stato pubblicato su Astrophysical Journal Letters.

