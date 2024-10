L’esplorazione virtuale della Tomba del Tuffatore: un’esperienza innovativa in 3D e con realtà aumentata 

MeteoWeb

È una modalità di accessibilità completamente inedita e innovativa

quella proposta da Haltadefinizione, su concessione dei Parchi

Archeologici di Paestum e Velia, per la valorizzazione della celebre

Tomba del Tuffatore. L’iniziativa, frutto delle più avanzate tecnologie che combinano gigapixel, 3D e realtà mista, permette di offrire nuove

modalità di fruizione per la valorizzazione del patrimonio archeologico e di immergersi nel capolavoro del V secolo a.C., un unicum della pittura funeraria greca.

L’esplorazione virtuale della Tomba del Tuffatore con tecnologie di realtà aumentata come Apple Vision Pro, presentata in anteprima lo scorso giugno al We Make Future di Bologna, sarà nuovamente disponibile l’1 e il 2 novembre presso lo stand del Ministero della Cultura durante la XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum.

