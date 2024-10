Esplosione di fuochi d’artificio in un tempio: 150 feriti in India

MeteoWeb

Oltre 150 persone sono rimaste ferite, tra cui almeno una decina gravemente ustionate, a causa dell’esplosione di un deposito di fuochi d’artificio presso il tempio di Kasaragod, nello Stato indiano del Kerala. L’incidente è avvenuto durante una cerimonia notturna alla quale assistevano migliaia di fedeli. Le esplosioni sono state innescate dalla caduta di alcune scintille sul deposito, situato a pochi metri dal luogo della celebrazione, trasformando l’area in un caos di fuoco e scatenando il panico tra i presenti. Molti fedeli sono rimasti feriti nella calca mentre tentavano di fuggire. Le autorità hanno fermato i responsabili del tempio, che non disponeva dell’autorizzazione necessaria per l’utilizzo dei fuochi d’artificio.

