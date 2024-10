L’ESRIN apre le porte per l’ESA Open Day

MeteoWeb

Venerdì 27 settembre 2024, il centro ESRIN dell’Agenzia Spaziale Europea ha accolto oltre 2000 visitatori per l’annuale ESA Open Day, organizzato in concomitanza con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. L’evento ha offerto un ricco programma di attività educative, coinvolgendo persone di tutte le età in un affascinante viaggio nel mondo delle scienze spaziali. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire come l’esplorazione spaziale e la ricerca scientifica influenzino positivamente la vita quotidiana e contribuiscano alla protezione del nostro pianeta.

Simonetta Cheli, Direttore dei Programmi ESA di Osservazione della Terra e Responsabile del centro ESRIN, ha dato il via all’evento con un video di benvenuto.

Sono intervenuti sul palco, tra gli altri, Anthea Comellini e Andrea Patassa, membri della Riserva degli Astronauti dell’ESA.

La giornata ha incluso laboratori didattici, presentazioni, simulazioni di lanci di razzi-modelli e l’osservazione del cielo stellato.

Molti visitatori hanno anche avuto l’opportunità di esplorare alcune aree del Centro Multimediale di Osservazione della Terra, che rimarrà visitabile su prenotazione una volta al mese per chi non avesse potuto partecipare.

