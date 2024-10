L’Etna e il cosmo: la magia della Via Lattea e della cometa C/2023 A3 in uno scatto unico

MeteoWeb

L’Etna si staglia maestoso sotto la volta celeste in uno scatto suggestivo di Gianni Tumino, catturato il 29 ottobre dal versante Est a 1.500 metri, in territorio di Fornazzo. Nella fotografia, l’intricato disegno della Via Lattea si fonde con l’apparizione della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), creando un connubio raro e affascinante. Tumino, attento osservatore del vulcano e della sua attività, ha immortalato un momento unico, in cui la leggera attività dell’Etna si mescola alla luce stellare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.