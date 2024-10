L’ex Uragano Kirk sommerge la Francia: situazione critica nel Seine-et-Marne | FOTO

MeteoWeb

L’ex uragano Kirk ha colpito duramente la Francia, portando piogge torrenziali e forti venti. Il peggio sembra ormai passato, ma la situazione rimane critica in alcuni dipartimenti, come la Seine-et-Marne, dove è stata dichiarata l’allerta rossa per il rischio di alluvioni sul fiume Grand Morin, affluente della Senna. L’eccezionale piena ha raggiunto i 3,3 metri, costringendo ad evacuazioni e determinando disagi. Le scuole restano chiuse e i trasporti scolastici sospesi.

In altre zone, 6 dipartimenti sono ancora sotto allerta arancione per le piene. La tempesta ha causato inondazioni a Parigi, dove si sono registrati 70 mm di pioggia in un solo giorno, il livello più alto dall’autunno del 1920.

Nel Sud una forte mareggiata ha provocato il naufragio di 3 barche vicino a Sète, causando una vittima. Le forti piogge hanno anche interrotto la circolazione ferroviaria in diverse aree, e migliaia di persone sono rimaste senza elettricità, specialmente nel Sud/Ovest.

