Facebook Down: problemi in tutta Italia con il noto social network

MeteoWeb

Facebook down. Migliaia di persone in Italia stanno registrando problemi con il noto social network a partire dalle ore 19. In particolare, secondo i dati raccolti dal sito Downdetector, la maggior parte degli utenti segnala problemi di caricamento, mentre altri segnalano problemi con l’app e con la connessione server. Insomma, disagi che stanno colpendo migliaia e migliaia di persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.