Festival della Scienza di Genova: il programma degli eventi CNR

Prende il via giovedì 24 ottobre a Genova l’edizione 2024 del Festival della Scienza, manifestazione di cui il Consiglio nazionale delle ricerche è partner: ampia e variegata, anche quest’anno, la partecipazione della comunità scientifica dell’Ente, con eventi in programma fino a domenica 3 novembre all’insegna della parola chiave “Sfide”.

Due le mostre: l’Unità Comunicazione del Cnr propone “Agorà. Scienza e matematica dal Mediterraneo antico” (Palazzo della Borsa, Sala delle Grida), una mostra di grande impatto visivo che – attraverso 20 postazioni interattive- permette di sperimentare teorie e principi di matematica, studi di astronomia, teoremi di geometria, invenzioni sviluppate dall’antichità. Un vero e proprio viaggio nello spazio-tempo per conoscere alcuni dei più importanti studiosi che hanno contribuito a formare la cultura scientifica occidentale, da Archimede a Ipazia.

Al Chiostro del Museo di Sant’Agostino è, invece, allestita da venerdì 25 ottobre “Ice Memory. Una missione davvero glaciale”, mostra dedicata al grande progetto internazionale a cui il Cnr partecipa con l’Istituto di scienze polari (Cnr-Isp), che sta completando la raccolta e conservazione di “carote di ghiaccio” provenienti da ghiacciai antartici e artici minacciati dal cambiamento climatico, con il duplice scopo di indagare le condizioni ambientali del nostro pianeta dal passato ad oggi, e creare un archivio a disposizione delle future generazioni di scienziati. In particolare, la mostra prevede l’installazione di una tenda di carotaggio all’interno della quale “vedere”, in un ambiente emozionale ed immersivo, il sistema di perforazione usato dai ricercatori. La mostra è realizzata in collaborazione con EvK2CNR.

Il programma Cnr, si compone, inoltre, di numerosi altri eventi, a partire dalla partecipazione al RAISE Village, il villaggio della tecnologia accessibile gratuitamente alle Cisterne di Palazzo Ducale che mostra le più promettenti applicazioni di robotica e AI sviluppate nell’ambito dell’omonimo progetto “Robotics and AI for Socio-economic Empowerment” per il quale il Cnr svolge un ruolo di coordinamento assieme all’Università degli Studi di Genova e all’Istituto Italiano di Tecnologia.

Ogni giorno il RAISE Village propone, laboratori, dimostrazioni e conferenze: tra i primi si segnalano in particolare e “Neuro games. Un viaggio nel sistema nervoso centrale” (26 e 28 ottobre, a cura di Cnr-Scitec) e “Nexus Island. Alla scoperta delle zone costiere” (30 e 31 ottobre, a cura di Cnr in collaborazione con European Molecular Biology Laboratory). Il progetto, inoltre, è al centro delle conferenze “RAISE: verso il futuro dell’innovazione. Risultati e prospettive dell’ecosistema della Liguria” (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, 25 ottobre ore 17), “Supercalcolo e big Data. Nuovi paradigmi tecnologici per nuovi orizzonti di ricerca” (Cisterne di Palazzo Ducale, 27 ottobre ore 17), “Le neuroscienze cliniche del futuro. Tra intelligenza artificiale e neurotecnologie” (Cisterne di Palazzo Ducale, 31 ottobre ore 17) e “Conservare e restaurare la biodiversità. La sfida 30 to 30” (Cisterne di Palazzo Ducale, 2 novembre ore 17, in collaborazione con NBFC).

Laboratori ed eventi speciali

Sedici le esperienze rivolti al grande pubblico e in particolare ai più giovani per proporre in maniera giocosa e interattiva argomenti molto diversi tra loro.

domenica 27 ottobre (ore 18) al Mercato Orientale di Genova, la scienza del cioccolato è al centro di “Materiali ad alta pasticceria. Facciamo scienza con il cioccolato” , a cura del Cnr-Issmc (progetti Changegame e PRIN SELWA): vedremo una mastra cioccolataia e uno studioso di materiali cimentarsi in una sfida golosa!

, a cura del Cnr-Issmc (progetti Changegame e PRIN SELWA): vedremo una mastra cioccolataia e uno studioso di materiali cimentarsi in una sfida golosa! lunedì 28 ottobre (ore 17) la direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa dialoga con la ricercatrice del Cnr-Ino Raffaella Fontana su “Berthe Morisot e la luce. La rivoluzione impressionista incontra la scienza” , incentrata sulla grande mostra “Impression. Morisot” inaugurata da pochi giorni.

, incentrata sulla grande mostra “Impression. Morisot” inaugurata da pochi giorni. domenica 2 novembre (ore 10.15 e 15.15) “Soundwalk: oltre i confini del suono. Passeggiata tra suono, corpo, emozioni e cervello” offre una “passeggiata sonora” nelle vie del centro storico di Genova in compagnia di ricercatrici del Cnr-Istc e dell’Università di Pavia per scoprire cosa sia il paesaggio sonoro, e come avviene la percezione, dai sensi al cervello.

In Piazza delle Feste sono allestiti i laboratori:

“Dagli atomi ai meta-atomi. Nuovi materiali per le tecnologie del futuro” (a cura di Cnr-Scitec, In collaborazione con INRIM e UniGe – Dipartimento di chimica e chimica industriale),

(a cura di Cnr-Scitec, In collaborazione con INRIM e UniGe – Dipartimento di chimica e chimica industriale), “Quali molecole abbiamo nel piatto? Verdure e legumi sotto la lente d’ingrandimento” (a cura di Cnr-Isof nell’ambito dei progetti della rete nazionale Cnr “Il Linguaggio della Ricerca”, e in collaborazione con Alisa e Cnr-Scitec),

(a cura di Cnr-Isof nell’ambito dei progetti della rete nazionale Cnr “Il Linguaggio della Ricerca”, e in collaborazione con Alisa e Cnr-Scitec), “Un passo (verde) dopo l’altro. Vinciamo insieme la sfida della sostenibilità” (a cura di Cnr-Ipcb in collaborazione con IREOS spa),

(a cura di Cnr-Ipcb in collaborazione con IREOS spa), “L’idrogeno per un futuro a colori. Un combustibile green pieno di potenzialità” (a cura di Cnr-Stems e Rete Campania Outreach),

(a cura di Cnr-Stems e Rete Campania Outreach), “Ciboquest. Scaliamo insieme la piramide alimentare”(a cura di Cnr-Isof, nell’ambito del progetto “Il Linguaggio della ricerca” e in partenariato del progetto Change-Game, disponibile solo nei giorni 26 e 27 ottobre).

Altri laboratori sono sparsi per la città:

al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana “S.O.S. – Save Our Springs. Escape Room della sostenibilità” (a cura di Cnr-Imem) e “I vaccini: le nuove armi contro i tumori. Viaggio all’interno del sistema immunitario” (a cura di Cnr-Ift e Cnr-Ifn);

(a cura di Cnr-Imem) e (a cura di Cnr-Ift e Cnr-Ifn); al Talent Garden dei Giardini Baltimora “Watch your agent. Contrastiamo insieme il cambiamento climatico” (a cura di Cnr-Irpps e Cnr-Istc, nell’ambito del progetto PNRR FOSSR, solo il 28 e 29 ottobre) e “I cambiamenti climatici entrano in tribunale. Imparare a riflettere sulla giustizia climatica” (a cura di Cnr-Isgi solo dal 24 al 27 ottobre);

(a cura di Cnr-Irpps e Cnr-Istc, nell’ambito del progetto PNRR FOSSR, solo il 28 e 29 ottobre) e (a cura di Cnr-Isgi solo dal 24 al 27 ottobre); alla Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis “Un mondo di gocce e bolle. Alla scoperta di schiume, emulsioni e passeggiate sull’acqua” (a cura di Cnr-Icmate);

(a cura di Cnr-Icmate); a Palazzo Bianco “The quantum challenge. Stati quantistici, nasi elettronici e crittografia” (a cura di Cnr-Ino);

(a cura di Cnr-Ino); al Genova Blue District “A caccia di biodiversità. L’approccio multidisciplinare della scienza” (a cura di Cnr-Ibsbc e finanziato da NBFC, dal 24 al 31 ottobre);

(a cura di Cnr-Ibsbc e finanziato da NBFC, dal 24 al 31 ottobre); alla Biblioteca Universitaria di Genova “Gioca, corri, scopri. Esploriamo insieme l’aria delle città”(a cura di Cnr-Imati).

Conferenze

sabato 26 ottobre alle 18 (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) Andrey Varlamov di Cnr-Spin e Pia Donata Berlucchi parlano di “Wine & Science. Il vino: memoria storica, consapevolezza e scienza” . Evento in collaborazione con Freccianera Fratelli Berlucchi Franciacorta;

. Evento in collaborazione con Freccianera Fratelli Berlucchi Franciacorta; domenica 27 ottobre alle 15.30 (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) ancora Andrey Varlamov di Cnr-Spin ci porta nel mondo della superconduttività con “Breve guida a un secolo di superconduttività. Una storia avvincente tra sogni, delusioni e continue scoperte” . Evento in collaborazione con ASG Superconductors;

. Evento in collaborazione con ASG Superconductors; domenica 27 ottobre alle 18 (Galata Museo del Mare) Roberto Defez del Cnr-Ibbr tiene una lectio magistralis su “Carne coltivata: andiamo oltre gli slogan. Serve ragionare, non solo proclamare” ;

; martedì 29 ottobre alle 10.30 (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) il direttore del Cnr-Iac Roberto Natalini modera la conferenza spettacolo “Cherchez, les femmes! Un fumetto in versione teatrale per parlare di algoritmi e matematiche” , con Giovanni Amura, Sara Bonella, Sara Menetti e Rossella Rivoli. Evento in collaborazione con Cnr Edizioni;

, con Giovanni Amura, Sara Bonella, Sara Menetti e Rossella Rivoli. Evento in collaborazione con Cnr Edizioni; martedì 29 ottobre alle 21 (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio) Elisabetta Baldanzi e Alessandro Farini del Cnr-Ino sono i relatori della conferenza spettacolo “Fotoni, una breve storia lunghissima. Sappiamo davvero che cos’è la luce?” ;

; giovedì 31 ottobre alle 17.30 (Biblioteca Universitaria di Genova, ore 17.30) la conferenza “Un Milione di mondi. Da Marco Polo all’Odissea nello spazio” , con il direttore del Cnr-Igg Antonello Provenzale e Silvia Pagnoscin (Università di Firenze) celebra i 700 anni dalla morte di Marco Polo;

, con il direttore del Cnr-Igg Antonello Provenzale e Silvia Pagnoscin (Università di Firenze) celebra i 700 anni dalla morte di Marco Polo; venerdì 1 novembre alle 17.30 (Palazzo Ducale, Archivio Storico del Comune) Eleonora Polo di Cnr-Isof parla di frodi alimentari nella conferenza “La squadra degli avvelenati volontari. Uno sconcertante esperimento scientifico sul cibo” . Evento organizzato nell’ambito dei progetti “FUN-VEGE-Tables” e “LO-Veg”:

. Evento organizzato nell’ambito dei progetti “FUN-VEGE-Tables” e “LO-Veg”: venerdì 1 novembre alle 17.30 (Biblioteca Universitaria di Genova), il ricercatore Fabio Chiarello di Cnr-Ifn affronta in modo ironico i piccoli e grandi inconvenienti della vita quotidiana nell’incontro “La matematica della in-felicità. Perché i guai non vengono mai da soli?” ;

; sabato 2 novembre alle 11.30 (Palazzo Ducale, Archivio Storico del Comune) viene presentato l’albo della collana Cnr Comics&Science “The Biodiversity Issue”, realizzato in collaborazione con il National Biodiversity Future Center (NBFC) nell’incontro “Operazione Sciame. La biodiversità diventa un fumetto” con Alessandro Lise, Sara Menetti, Telmo Pievani moderati dal direttore di Cnr-Iac Roberto Natalini;

sabato 2 novembre alle 15.30 (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) la conferenza moderata dall’astronauta Franco Malerba “Basilico spaziale? La sfida della produzione di cibo extraterrestre” vede coinvolti Alberto Battistelli (Cnr-Iret) e Mauro Gaggero (Cnr-Diitet) assieme a Patrizia Bagnerini dell’Università di Genova.

La partecipazione del Cnr al Festival della Scienza è coordinata dall’Unità Comunicazione.

Altre partecipazioni

il Cnr-Ipsp è co-organizzatore del laboratorio didattico “A ritmo di legumi” (Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis), curato dai Centri CREA “Orticoltura e Florovivaismo” e “Alimenti e Nutrizione”;

(Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis), curato dai Centri CREA “Orticoltura e Florovivaismo” e “Alimenti e Nutrizione”; venerdì 25 ottobre alle 21 (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) la ricercatrice del Cnr-Isc Paola Verrucchi partecipa alla conferenza spettacolo curata da Infn “Quanto è quantistico il cosmo? Dialoghi in musica, parole e immagini tra paradossi, realtà e futuri possibili” con Vincenzo Barone, Massimo Pietroni;

con Vincenzo Barone, Massimo Pietroni; domenica 27 ottobre alle 20.30 (Teatro della Tosse), si tiene la finale nazionale di FameLab Italia , il primo talent internazionale per giovani ricercatrici e ricercatori scientifici. L’evento, coordinato a livello globale da Cheltenham Festivals e in Italia da Psiquadro, si tiene quest’anno a Genova grazie al supporto del Cnr con l’Unità Comunicazione: al termine della serata sarà designato il campione o la campionessa italiana che rappresenterà il nostro Paese nella finale internazionale del talent, in programma tra dieci nazioni a fine novembre;

, il primo talent internazionale per giovani ricercatrici e ricercatori scientifici. L’evento, coordinato a livello globale da Cheltenham Festivals e in Italia da Psiquadro, si tiene quest’anno a Genova grazie al supporto del Cnr con l’Unità Comunicazione: al termine della serata sarà designato il campione o la campionessa italiana che rappresenterà il nostro Paese nella finale internazionale del talent, in programma tra dieci nazioni a fine novembre; martedì 29 ottobre alle 18 (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio) il ricercatore del Cnr-Iccom Giovanni Villani partecipa alla conferenza curata dalla Società di Chimica Italiana “Guida alla prossima trasformazione tecnologica. Il ruolo fondamentale della chimica”, con Angela Agostiano e Gianluca Farinola.

