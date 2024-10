Fiumi di montagna sempre più caldi: allarme per l’ecosistema e la qualità dell’acqua in Europa

MeteoWeb

Le temperature dell’acqua nei fiumi di montagna europei sono in aumento da decenni e questo sta mettendo a repentaglio la qualità dell’acqua, i pesci, l’industria e la produzione di elettricità. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dall’Institute for Snow and Avalanche Research SLF e pubblicato su Water Resources Research. L’idrologa SLF Amber van Hamel ha indagato i motivi dietro l’innalzamento delle temperature e il suo impatto su quasi 180 fiumi in varie regioni montuose del continente.

Van Hamel ha monitorato sia le tendenze medie a lungo termine sia le situazioni estreme. Secondo la studiosa, “una cosa è chiara: la temperatura dell’aria sempre più calda dovuta al cambiamento climatico sta riscaldando anche i nostri fiumi“. Tuttavia, questo non è l’unico effetto significativo; anche l’umidità del suolo, le falde acquifere e l’acqua di disgelo contribuiscono all’innalzamento delle temperature dell’acqua.

Per la sua ricerca, van Hamel ha esaminato serie temporali di 177 fiumi nelle Alpi, nei Pirenei, nel Massiccio Centrale francese e nelle montagne della Scandinavia, inclusi 35 fiumi svizzeri come l’Emme, il Rodano e il torrente Dischma vicino a Davos. “La temperatura media dell’acqua è aumentata di 0,38 gradi Celsius per decennio negli ultimi trent’anni, il che ha portato in particolare a temperature dell’acqua più estreme ad altitudini elevate in primavera e in estate“, ha osservato. I fiumi oggi sono circa 1,1 gradi più caldi rispetto al 1994. Le temperature più elevate sono state misurate nei Pirenei, nel Massiccio Centrale e nelle Alpi durante l’estate, con alcuni fiumi che raggiungono regolarmente i 23 gradi Celsius e oltre. “La temperatura dell’acqua più elevata che abbiamo osservato in un singolo fiume è stata di 28 gradi Celsius, nello Schwarzbach in Austria“, aggiunge van Hamel.

Nel Massiccio Centrale, le acque sono tutte relativamente calde. Al contrario, nei Pirenei e nelle Alpi, si riscontrano notevoli differenze tra i fiumi a causa delle variazioni di altitudine tra i bacini fluviali. Nelle Alpi, van Hamel ha osservato una tendenza al rialzo per tutte e quattro le stagioni, con un aumento particolarmente forte in estate. “Se c’è meno neve in inverno a causa del cambiamento climatico, ci sarà meno acqua di disgelo fredda che raggiungerà i fiumi in primavera e in estate“, spiega. Inoltre, l’aumento delle siccità riduce il contenuto di umidità del suolo, il che significa che meno acqua fredda di falda raggiungerà il sistema fluviale.

Per quanto riguarda gli estremi, le temperature massime dell’acqua sono aumentate solo leggermente. “Ma il numero di questi eventi con picchi estremi è aumentato in modo significativo“, ha osservato van Hamel, “di sette giorni per decennio, in tutte le stagioni“. Si tratta di un aumento del 38% per decennio. “I trend osservati indicano che la probabilità di osservare temperature estreme dell’acqua aumenterà molto probabilmente in futuro“.

La ricerca mette in luce un problema crescente e complesso: il riscaldamento dei fiumi di montagna europei è un fenomeno che richiede un’attenzione urgente per preservare le risorse idriche e gli ecosistemi montani.

