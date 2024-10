Flop Blue Origin, annullato per la 2ª volta il debutto del nuovo veicolo suborbitale

MeteoWeb

Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, ha annullato oggi, domenica 13 ottobre, per la 2ª volta, il tentativo di lancio del suo nuovo veicolo suborbitale, la missione NS-27, a causa di un “problema legato al sistema GPS“. La missione, che avrebbe segnato il debutto del secondo veicolo New Shepard certificato per il trasporto umano, non ha ancora una nuova data di lancio. Nonostante questo rinvio, l’azienda non ha fornito ulteriori dettagli su quando il veicolo sarà pronto a volare.

Il volo, senza equipaggio a bordo, avrebbe dovuto trasportare 12 esperimenti scientifici, di cui cinque sul razzo e sette all’interno della capsula RSS Kármán Line. Gli esperimenti includevano nuovi sistemi di navigazione e sensori LIDAR progettati per operare in ambienti lunari, una tecnologia innovativa che mira a supportare anche futuri progetti spaziali di Blue Origin, come il razzo New Glenn.

La missione NS-27 sarebbe stata la 27ª per il sistema New Shepard, che ha già effettuato 26 voli, 8 dei quali con equipaggio umano. Tuttavia, questo rinvio rappresenta un ulteriore ostacolo per l’azienda, che mira ad aumentare la frequenza dei lanci per rispondere alla crescente domanda di voli spaziali commerciali e scientifici.

