La Florida si rialza dopo l’uragano Milton, lunga strada verso la ricostruzione

La furia dell’uragano Milton ha provocato almeno 16 vittime in Florida, mentre milioni di persone sono ancora senza elettricità, secondo quanto riferito dalle autorità venerdì. La devastazione si estende su larga scala, lasciando intere comunità senza corrente e alcune zone completamente sommerse dalle inondazioni.

Numerose abitazioni e aziende sono ancora senza elettricità, e molti distretti lungo il tragitto del terribile uragano restano sotto l’acqua. L’uragano Milton ha causato danni stimati intorno ai 50 miliardi di dollari, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca. L’amministrazione federale si sta occupando della risposta ai disastri naturali, tra cui anche l’uragano Helene, che aveva colpito il Sud/Est degli Stati Uniti appena due settimane prima.

Mentre il dibattito politico si intensifica, con l’ex presidente Donald Trump che ha fatto accuse infondate secondo cui i fondi per la risposta agli uragani sarebbero stati dirottati per gestire la crisi migratoria, Biden ha chiesto al Congresso di “fare la propria parte“, soprattutto per sostenere le piccole imprese colpite dalle tempeste.

Speranza in mezzo alla desolazione

Sull’isola di Siesta Key, vicino a Sarasota, il paesaggio dopo il passaggio di Milton è devastante. Alcune strade erano ancora allagate venerdì, con alberi abbattuti e detriti disseminati ovunque. “È terribile“, ha dichiarato John Maloney, 61 anni, mentre rimuoveva i rami di un albero caduto vicino a una casa costiera su cui stava lavorando, come riporta AFP. Nonostante tutto, ha espresso fiducia nella capacità di ricostruzione.

In diverse aree della Florida, il bilancio delle vittime è pesante. A Fort Pierce, sulla costa atlantica, quattro persone sono morte a causa di un tornado generato dall’uragano. “È difficile da accettare, avevano tutto e ora non hanno più nulla”, ha commentato Lidier Rodriguez, residente della zona.

Clima e futuro incerto

Esperti climatologi hanno sottolineato come il cambiamento climatico abbia reso l’uragano Milton più intenso e distruttivo. Secondo il gruppo World Weather Attribution, quello che sarebbe stato un uragano di categoria 2 si è trasformato in una tempesta di categoria 3, a causa delle condizioni atmosferiche alterate.

Intanto, mentre le operazioni di soccorso continuano, la guardia costiera ha compiuto un salvataggio spettacolare, recuperando un capitano di una barca che ha resistito alla tempesta aggrappato a un frigorifero nel Golfo del Messico, a 48 chilometri dalla costa.

Con la popolazione esausta e provata da anni di tempeste, alcuni residenti stanno pensando di abbandonare le zone più vulnerabili. Joe Meyer, 58 anni, che ha già vissuto l’impatto dell’uragano Helene, ha dichiarato che la sua famiglia probabilmente venderà la casa: “Diventa troppo difficile continuare così“.

