“Forests seen from space – Echoes of the Vaia storm”: Un viaggio tra arte e scienza al cuore delle foreste italiane

MeteoWeb

Questa sera, alle 18:30, avrà luogo l’apertura dell’attesa mostra fotografica “Forests Seen from Space – Echoes of the Vaia Storm”, un evento che unisce tecnologia, scienza e arte, organizzato da Leica Camera Italia in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Il curatore della mostra, Maurizio Beucci di Leica, introdurrà l’evento con un intervento dedicato all’importanza della fotografia come strumento per catturare la bellezza e la fragilità del nostro pianeta, in particolare le foreste italiane devastate dalla tempesta Vaia. A seguire, Maria Menendez, responsabile dell’Outreach Coordination Office dell’ESA, e Simonetta Cheli, Direttrice del programma di osservazione terrestre dell’ESA, approfondiranno il contributo della tecnologia satellitare nel monitoraggio ambientale, evidenziando come le immagini dallo spazio permettano di comprendere meglio l’impatto dei cambiamenti climatici.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà l’intervento dell’astronauta Luca Parmitano, che condividerà la sua esperienza nello spazio, raccontando come le osservazioni della Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale permettano di vedere con nuovi occhi le trasformazioni del nostro pianeta.

A conclusione dei talk, i partecipanti potranno visitare la mostra, ammirando le immagini satellitari che raccontano l’eco della tempesta Vaia, un evento meteorologico estremo che ha colpito le foreste del Nord Italia nel 2018. La visita sarà accompagnata da un cocktail di networking, offrendo l’opportunità di scambiare idee con gli esperti presenti.

Il progetto, nato da un’idea di Fiorella Coliolo e Benoit Delplanque, rappresenta un’importante collaborazione tra l’ESA e Leica Camera Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale attraverso la potenza delle immagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.