Forests Seen from Space: ESA e Leica coproduttrici di una nuova mostra

Dal 17 ottobre al 1 dicembre, la Leica Galerie di Milano ospiterà Forests Seen from Space – Echoes of the Vaia storm (Le foreste viste dallo Spazio – Echi della tempesta Vaia), una suggestiva collezione creata dal fotoreporter italiano Alessandro Cinque e curata dal collega fotografo italiano Maurizio Beucci.

Attraverso una nuova collaborazione tra ESA e Leica Camera Italia, Cinque ha unito le immagini satellitari europee, la fotografia tradizionale e delle storie personali per illustrare l’impatto dei cambiamenti sugli ecosistemi foresta. Il progetto prevede tre mostre in tutta Europa tra il 2024 e il 2025, di cui le prime due già visitabili a Milano e Parigi.

Riunendo le immagini satellitari dell’ESA e le fotografie scattate da terra di Cinque, Forests Seen From Space è più di una semplice mostra fotografica tradizionale. Questo progetto esamina l’impatto devastante dei disastri naturali sull’ambiente, affrontando l’importanza di preservare i suoi ecosistemi. Si concentra sulla tempesta Vaia, che si è abbattuta sulle foreste del Nord Italia nel 2018. A distanza di cinque anni dall’evento, Cinque è tornato in queste aree per documentare gli effetti a lungo termine della tempesta, sia dal punto di vista ambientale che sociale. La combinazione di immagini satellitari dell’ESA e il potere emotivo delle fotografie scattate da terra di Cinque crea una narrazione visiva, mostrando non solo i danni fisici ma anche il pedaggio emotivo sulle comunità locali.

Sviluppata da un concept di Fiorella Coliolo e Benoit Delplanque, la collaborazione tra ESA e Leica Camera Italia enfatizza il valore delle partnership che fondono arte, scienza e tecnologia. Combinando i dati satellitari con il potere emotivo della fotografia, Forests Seen from Space offre una narrazione inedita sui cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la resilienza della natura e delle comunità. La doppia prospettiva della mostra – l'”occhio nello spazio” di un satellite remoto e la visione dettagliata e incentrata sull’uomo – sottolinea l’importanza di integrare i dati scientifici con storie personali per catturare e comprendere gli effetti duraturi delle catastrofi ambientali.

L’apertura di Forests Seen from Space fa parte dell’entusiasmante scaletta di eventi che orbitano attorno alla settimana del 75° Congresso Astronautico Internazionale (IAC 2024), che si terrà dal 14 al 18 ottobre 2024.

