Fortuna a quattro zampe: il pastore tedesco Tito eredita 100 milioni di dollari

La lettura del testamento di Ratan Tata ha lasciato tutti senza parole: il noto magnate indiano ha deciso di lasciare ben 100 milioni di dollari in eredità a Tito, il suo amatissimo pastore tedesco. L’eredità, oltre a garantire il benessere del cane, prevede un ingente lascito anche per altre due persone, il cuoco e il cameriere di Tata, designati come “tutori” ufficiali del cane e incaricati di prendersene cura per il resto della vita.

L’amore di Ratan Tata per gli animali

Tata è stato un imprenditore che ha fatto della sua passione per il mondo industriale un motivo di successo globale, ma non ha mai nascosto il suo profondo affetto per i cani. Amava gli animali, e Tito ne è stato il compagno più fidato negli ultimi anni. “Il mio amore per i cani durerà finché vivrò,” aveva confidato Tata in passato, lasciando trasparire quanto i suoi amici a quattro zampe fossero importanti per lui. L’eredità destinata a Tito è quindi una naturale prosecuzione di questo amore, che va oltre la vita terrena.

L’eredità per Tito e i suoi “tutori”

Secondo le disposizioni testamentarie, Tito erediterà una somma importante, che sarà amministrata dai suoi “tutori“: il cuoco e il cameriere di Tata, persone fidate che si prenderanno cura del cane e avranno a disposizione i fondi per garantire a Tito tutte le attenzioni e le cure necessarie. Tata aveva evidentemente a cuore il futuro del pastore tedesco, e ha scelto di affidarlo a persone di cui si fidava profondamente.

