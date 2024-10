Francia bersagliata dal maltempo, alluvione nelle Alpi Marittime: Mandelieu-la-Napoule sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi le Alpi Marittime in Francia sono colpite da una perturbazione significativa, con il dipartimento in stato di allerta arancione per “piogge e inondazioni” e “temporali”. In particolare, Mandelieu-la-Napoule sta registrando forti precipitazioni, con accumuli di 86 mm di pioggia in poche ore.

Il centro operativo di crisi è attivo dalle 5 del mattino e tutte le strutture pubbliche, inclusi gli impianti sportivi, sono state chiuse per garantire la sicurezza della popolazione. Circa 120 persone sono state evacuate dai campeggi. Il sindaco della città ha commentato la situazione, evidenziando un episodio di pioggia intensa che ha fatto registrare 60 mm in soli 45 minuti.

Le operazioni di soccorso sono in corso in diverse aree, inclusi Grasse e Pégomas, dove i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato dall’acqua. La situazione è monitorata attentamente, mentre i temporali si spostano verso Est e Nord, ma con una previsione di riduzione dell’intensità.

