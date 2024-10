Fungaiolo 90enne disperso nel Piacentino: proseguono le ricerche

MeteoWeb

Proseguono le ricerche del fungaiolo 90enne disperso dal primo pomeriggio nei boschi di Corte Brugnatello, nel Piacentino. La sua auto era stata localizzata a 6 chilometri da Marsiglia in Val d’Aveto. Per le ricognizioni è stata attivata anche la sezione aerea della Guardia di Finanza di Rimini che ha compiuto un sorvolo in elicottero con a bordo un tecnico SAGF specializzato nella ricerca con la tecnologia ‘Imsi Catcher’ e la termo-camera che però non ha dato esito positivo. Forse, spiegano dal Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna, per il fatto che l’uomo non aveva con sé il telefono ma solamente un Apple Watch con la sim.

Le ricerche, che vedono coinvolti sul campo numerosi tecnici, proseguono ancora mentre per la giornata di domani sono già state attivate anche le Unità Cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna, oltre agli uomini del Soccorso Alpino Oltrepò Pavese.

