Futuro remoto: l’INGV torna protagonista della manifestazione dedicata a scienza e tecnologia

Torna la 38a edizione di Futuro Remoto, l’iniziativa che da anni avvicina la scienza e l’innovazione tecnologica a generazioni di studenti, giovani professionisti e appassionati, affermandosi come appuntamento d’eccellenza nel mondo della ricerca. Futuro Remoto è organizzata dalla Fondazione Città della Scienza in collaborazione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Tema di quest’anno sarà “CO-SCIENZE”, un invito a riflettere sulla cooperazione tra le scienze e la società per affrontare le grandi sfide globali della contemporaneità.

I ricercatori dell’INGV accoglieranno i visitatori a Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e Avellino con stand espositivi e numerose attività divulgative, promuovendo la conoscenza scientifica e la sensibilizzazione sui rischi naturali che interessano il territorio nazionale.

Di seguito le attività organizzate dall’INGV.

Conoscenza e co-scienza del pianeta Terra: vulcani, terremoti, cambiamenti climatici. Focus sulla caldera dei Campi Flegrei

Exhibit a cura di INGV (Osservatorio Vesuviano, Sezione di Milano, Osservatorio Etneo, Sezione di Palermo)

Napoli, 18-20 ottobre | 9:00 – 17:00 | Città della Scienza

Avvalendosi della strumentazione utilizzata dai ricercatori in fase di osservazione e misurazione, si potranno osservare i fenomeni naturali della Terra come eruzioni vulcaniche e terremoti. Si andrà alla scoperta dei vulcani campani come il Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia, scoprendone le caratteristiche peculiari. Ci si soffermerà sull’attuale situazione dei Campi Flegrei e su tutte le tecniche di monitoraggio utilizzate dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV.

Attraverso una narrazione interattiva i visitatori saranno poi chiamati a prendere decisioni importanti in situazioni di rischio naturale. In un mix di narrazione, gioco di ruolo, fumetto e test psicologico verrà fatto un “identikit” che permetterà di riflettere sull’importanza delle scelte da prendere.

Ricordo_Conosco_Riduco

Attività a cura di INGV (Sezione Irpinia)

Salerno, 8 novembre | 9:00 – 13:00 | Palazzo Fruscione

Benevento, 22 novembre | 9:00 – 18:30 | Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio – Plesso Didattica, Via dei Mulini

Caserta, 29 novembre | 9:00 – 18:30 | Complesso Monumentale Belvedere San Leucio

Avellino, 6 dicembre | 9:00 – 18:00 | Carcere Borbonico

Un percorso interattivo nel mondo dei Terremoti finalizzato ad aumentare nel visitatore la memoria storica e la conoscenza, elementi fondamentali per migliorare la consapevolezza e la capacità di ridurre il rischio sismico.

Nei vari appuntamenti sarà possibile partecipare a percorsi didattici interattivi ed exhibit volti a far conoscere il pianeta Terra e il suo interno, con particolare riferimento ai fenomeni geofisici con cui interagiamo. Si potrà conoscere com’è fatta la propria casa, distinguendo tra elementi strutturali e non, prevenendo così il rischio di danni: il tutto attraverso delle postazioni interattive. Inoltre, alla somministrazione di questionari, aventi come scopo quello di verificare il grado di apprendimento dei concetti espressi, seguirà la distribuzione di materiale didattico per sensibilizzare i visitatori e diffondere la conoscenza sulla mitigazione dei rischi naturali.

