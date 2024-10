Gas: il mercato canadese travolto dall’eccesso di offerta

MeteoWeb

Il mercato del gas naturale canadese si trova in una situazione critica, caratterizzata da un’eccessiva offerta che potrebbe ostacolare la capacità di un importante terminale di esportazione di GNL, chiamato LNG Canada e gestito da Shell, di far lievitare i prezzi quando inizierà a operare nel 2025. Secondo gli analisti, un’ondata di offerta repressa sta per raggiungere il mercato, minacciando le aspettative di un aumento dei prezzi.

I prezzi del gas presso l’hub AECO dell’Alberta hanno toccato un minimo di due anni, scendendo a soli 5 centesimi canadesi per milione di unità termiche britanniche (mmBtu) alla fine di settembre, a seguito del riempimento degli stoccaggi. Questa crisi ha avuto un impatto negativo sui produttori, i quali avevano incrementato l’attività di perforazione anticipando una nuova domanda da parte di LNG Canada, portando alcuni a ridurre la produzione.

“Le imprese hanno chiuso tra 800 milioni e 1 miliardo di piedi cubi al giorno (bcf/d), circa il 5% della produzione totale di gas del Canada, il sesto produttore al mondo,” affermano dirigenti e analisti del settore. Oltre a queste riduzioni, alcuni produttori, come Canadian Natural Resources, hanno posticipato il completamento dei pozzi appena perforati fino a quando i prezzi non registreranno un aumento.

Advantage Energy è l’ultimo produttore a comunicare riduzioni temporanee; l’azienda, con sede a Calgary, ha iniziato a chiudere fino a 130 milioni di piedi cubi al giorno di gas secco a partire dal mese di settembre. La situazione continua a evolversi e le aziende del settore si trovano a dover affrontare una sfida significativa in un contesto di mercato saturo.

