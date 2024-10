Genova, frana su via Acquasanta: domani lavori di messa in sicurezza

MeteoWeb

La scorsa notte, una frana ha interessato un tratto di via Acquasanta, nel Comune di Genova. Dopo il sopralluogo di questa mattina da parte dei tecnici comunali, Aster ha proceduto all’immediata rimozione del materiale precipitato sulla strada. Resta tuttavia un rischio di nuova caduta massi tanto che il Comune di Genova si è attivato attraverso l’Accordo Quadro Muri e Scarpate che, domani mattina, vedrà la ditta incaricata dall’Amministrazione procederà al disgaggio del materiale incombente sulla strada con l’obiettivo di ripristinare il regolare transito veicolare e pedonale.

“Un intervento immediato a tutela della comunità e del territorio di Acquasanta che, come sappiamo, non è nuovo a episodi di questo tipo – dichiara l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova – La sicurezza idrogeologica della zona è un obiettivo che vogliamo traguardare al più presto. Ecco perché tra le altre cose stiamo lavorando insieme al Comune di Mele per un progetto di allargamento e risistemazione di alcune porzioni di strada verso Acquasanta con allargamento della carreggiata, nell’ottica di migliorare la sicurezza e la viabilità da e verso il paese”.

