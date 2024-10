Mistero in Texas: un geyser di 30 metri “erutta” petrolio dopo una serie di terremoti

MeteoWeb

Il 3 ottobre 2024, il Texas occidentale è stato teatro di un evento geologico straordinario che ha destato preoccupazione tra le autorità e i residenti locali. Nella contea di Reeves, un geyser ha eruttato all’interno di un giacimento petrolifero, sprigionando una colonna d’acqua salata contaminata da idrocarburi a un’altezza impressionante di 30 metri. Questo fenomeno, che ha richiamato l’attenzione dei media e degli scienziati, si è verificato in un’area già nota per l’intensa attività di fratturazione idraulica, una pratica controversa associata a numerosi rischi ambientali e per la salute pubblica, come riportato dal Daily Mail.

La dinamica dell’eruzione del geyser: cause e conseguenze

L’eruzione del geyser è avvenuta nei pressi dell’Interstate 20, nella piccola comunità di Toyah, un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi pozzi di fratturazione. I rapporti iniziali indicano che i soccorritori, intervenuti tempestivamente sul luogo, hanno rilevato un odore pungente di petrolio e idrogeno solforato, un gas altamente tossico associato a siti di estrazione di idrocarburi. Le misurazioni della concentrazione di idrogeno solforato hanno evidenziato valori superiori a 250 parti per milione, una soglia che può comportare effetti avversi sulla salute umana, tra cui nausea, vertigini e irritazione delle vie respiratorie.

Questa eruzione non è un fenomeno isolato, ma si colloca in un contesto di crescente attività sismica nella regione. Gli esperti hanno registrato una serie di terremoti, incluso uno di magnitudo 3,2, verificatosi a 134 miglia di distanza da Midland, Texas, lo stesso giorno. Le ricerche scientifiche suggeriscono che l’aumento dell’attività sismica possa essere attribuito alla pratica del fracking, che comporta l’iniezione ad alta pressione di fluidi nel sottosuolo per facilitare l’estrazione di petrolio e gas. Questa iniezione altera la pressione nel substrato geologico e può innescare movimenti lungo le faglie preesistenti, portando a eventi sismici.

Pozzi “zombie” e la responsabilità industriale

L’incidente del geyser ha messo in luce un problema critico: i pozzi “zombie”. Questi pozzi, abbandonati e non adeguatamente sigillati, rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza e l’integrità ambientale. Secondo le dichiarazioni di esperti come Sarah Stogner, avvocato specializzato nel settore petrolifero, e Hawk Dunlap, specialista nel controllo dei pozzi, l’area ha già registrato eventi simili legati a pratiche di gestione inadeguate. Quando un pozzo non viene sigillato correttamente al termine della sua operatività, può diventare un condotto per la fuga di fluidi contaminanti nel suolo e nelle falde acquifere, aggravando la contaminazione dell’ambiente circostante.

Le autorità locali hanno espresso la propria frustrazione nei confronti della Texas Railroad Commission (RRC), accusata di inefficienza nella regolamentazione dei pozzi di fratturazione. A gennaio 2024, la RRC aveva già sospeso 23 permessi per l’iniezione di acque reflue a causa dell’osservazione di terremoti in corrispondenza di tali pratiche. Tuttavia, la gestione degli impianti e la vigilanza sulla sicurezza rimangono temi di forte attualità.

Rischi per la salute pubblica e l’ambiente

Le conseguenze di questo incidente non si limitano ai rischi immediati associati all’eruzione. L’esposizione a gas tossici come l’idrogeno solforato e la contaminazione delle risorse idriche rappresentano gravi minacce per la salute pubblica e per l’ambiente. L’uso diffuso di tecnologie di fratturazione idraulica, che comportano l’iniezione di sostanze chimiche e acque reflue nel terreno, ha sollevato interrogativi circa la sostenibilità e la sicurezza delle risorse idriche nella regione.

La contaminazione delle falde acquifere, dovuta a pratiche di fracking, può avere effetti devastanti non solo sull’ecosistema locale, ma anche sulla salute degli abitanti delle comunità vicine ai giacimenti petroliferi. La presenza di contaminanti può compromettere la qualità dell’acqua potabile, generando malattie e condizioni di salute avverse. Le autorità sanitarie e ambientali sono quindi chiamate a fronteggiare la sfida di tutelare la popolazione e l’ambiente, in un contesto in cui le esigenze economiche dell’industria spesso sovrastano le necessità di sicurezza e salute pubblica.

L’incidente del geyser in Texas rappresenta un campanello d’allarme che evidenzia l’urgenza di rivedere le pratiche di estrazione e gestione delle risorse naturali. Mentre il Texas continua a figurare come un leader nella produzione di idrocarburi, la salute pubblica e la protezione dell’ambiente sono a rischio. È fondamentale che le autorità competenti affrontino le responsabilità legate alla regolamentazione delle attività di estrazione, implementando misure di sicurezza rigorose per prevenire il ripetersi di eventi simili.

