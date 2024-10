GIGO: nasce l’organismo internazionale per lo sviluppo del jet da combattimento GCAP

MeteoWeb

Il ministro della Difesa giapponese, Gen Nakatani, ha annunciato la creazione di un organismo congiunto internazionale per la supervisione dello sviluppo del jet da combattimento di nuova generazione, il GCAP (Global Combat Air Program). Durante un incontro con i suoi omologhi britannici e italiani, John Healey e Guido Crosetto, Nakatani ha dichiarato che sarà istituita entro la fine dell’anno una nuova entità denominata “GCAP International Government Organization“, o GIGO. Questo organismo avrà il compito di coordinare e monitorare l’avanzamento del progetto.

Il programma GCAP vede la collaborazione di importanti aziende del settore privato dei tre paesi coinvolti. Tra queste figurano Mitsubishi Heavy Industries per il Giappone, BAE Systems PLC per il Regno Unito e Leonardo per l’Italia. Queste compagnie saranno protagoniste nello sviluppo del velivolo da combattimento di prossima generazione, che promette di portare importanti innovazioni nel campo della difesa.

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, l’accordo raggiunto domenica ha lo scopo di rassicurare sulle preoccupazioni riguardanti i progressi del progetto, nonostante i cambiamenti di leadership sia in Giappone che nel Regno Unito. L’intesa punta a garantire che il lavoro proceda senza intoppi, mantenendo il focus sugli obiettivi comuni.

