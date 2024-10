Giorgio Lanciotti: da 22 giorni senza traccia sul Gran Sasso

MeteoWeb

Sono trascorsi esattamente ventidue giorni da quando Giorgio Lanciotti, un escursionista esperto di 35 anni originario di Roseto degli Abruzzi, è scomparso senza lasciare traccia mentre si trovava in escursione sul Gran Sasso. Nonostante l’imponente macchina dei soccorsi e la collaborazione di diversi corpi di emergenza, il mistero della sua scomparsa rimane irrisolto, e l’angoscia della sua famiglia e dei soccorritori aumenta giorno dopo giorno.

L’ultima traccia

L’ultimo segnale di Giorgio risale al 22 settembre, quando ha inviato un video che documentava la sua ascesa verso la vetta orientale del Gran Sasso, la più alta del massiccio con i suoi 2.912 metri. Lanciotti, un appassionato alpinista, aveva già affrontato diverse volte sentieri impegnativi, ma quel giorno, a causa delle condizioni climatiche avverse, la situazione è precipitata.

Nebbia fitta, temperature rigide e un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche hanno trasformato la montagna in una trappola mortale. Gli esperti hanno subito temuto per la sua sicurezza: con un simile scenario, anche i più preparati alpinisti possono trovarsi in serie difficoltà. L’ipotermia e la disorientazione possono colpire rapidamente, e un rientro a valle sarebbe stato complicato anche per chi conosce la montagna come le proprie tasche.

Le ricerche senza esito

Fin dal primo giorno della sua scomparsa, una vasta operazione di ricerca e soccorso è stata avviata. Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri, insieme a squadre di volontari e guide alpine esperte, hanno battuto il terreno metro per metro. Ogni angolo del Gran Sasso è stato perlustrato, dal Vallone delle Cornacchie fino a ben oltre l’area nota come “l’immondezzaio,” un punto spesso frequentato dagli escursionisti meno attenti. Le ricerche si sono estese fino alle balze rocciose sotto lo sperone del Rifugio Franchetti, una zona pericolosa e impervia. Ma nonostante gli sforzi intensi, nessuna traccia di Giorgio è stata trovata.

Il mistero del Paretone

Uno degli scenari più temuti dai soccorritori è che Lanciotti possa essere scivolato lungo il “Paretone,” una delle più grandi pareti rocciose dell’Appennino. “La più grande parete di roccia dell’Appennino che, con i suoi 1.600 metri di dislivello, può competere con analoghe formazioni rocciose delle Alpi,” ha dichiarato uno degli esperti di montagna coinvolti nelle ricerche.

Discendere il Paretone in corda doppia per una perlustrazione completa sarebbe un’impresa estremamente rischiosa, anche per i soccorritori più esperti. La discesa richiederebbe l’intervento di squadre altamente specializzate, come la Gendarmeria di Alta Montagna (PGHM) e il CRS Alpes di Briançon, entrambi corpi francesi con una lunga esperienza in operazioni di salvataggio su terreni rocciosi estremi.

Una settimana decisiva

Questa settimana, le squadre di soccorso ripercorreranno il sentiero che Giorgio aveva tracciato, sperando di trovare qualche indizio che potrebbe essere stato trascurato. L’obiettivo è quello di ricostruire ogni movimento, ogni decisione che potrebbe aver preso durante il suo percorso, nella speranza che qualche segno della sua presenza, per quanto minuscolo, possa emergere.

L’ipotesi che Giorgio abbia cercato di affrontare il ritorno verso valle da solo, magari dopo essersi reso conto della gravità della situazione, rimane viva. Ma ogni giorno che passa senza novità alimenta l’angoscia e l’incertezza.

Le reazioni della famiglia

La famiglia di Giorgio, disperata e ormai stremata dall’attesa, non ha mai smesso di credere che possa essere trovato. Le operazioni di ricerca continuano, e ogni nuova giornata riaccende la speranza che possa esserci un lieto fine a questa drammatica vicenda. Ma l’assenza di risposte, dopo così tanto tempo, diventa sempre più difficile da sopportare.

“Non possiamo smettere di cercarlo. Giorgio è lì, da qualche parte,” ha detto un familiare stretto in una dichiarazione commossa ai media locali. Le sue parole riflettono la disperazione e la volontà di non arrendersi, una determinazione condivisa dai soccorritori, che nonostante la fatica e le condizioni avverse non hanno mai interrotto le operazioni.

Un futuro incerto

Mentre il mistero di Giorgio Lanciotti continua a pesare come un macigno sulla comunità locale e sulle squadre di soccorso, la speranza rimane viva. Tuttavia, l’incombere dell’inverno sul Gran Sasso rende la situazione sempre più critica. La neve e il gelo che presto copriranno la montagna renderanno ancora più complicato ogni tentativo di ricerca, se non impossibile.

La montagna, implacabile e maestosa, nasconde ancora una volta uno dei suoi segreti, e il destino di Giorgio Lanciotti rimane avvolto nella nebbia che domina quelle alture.

