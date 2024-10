Giornalisti: al via corsi di formazione su energia e sostenibilità organizzati da ENEA e FREE

MeteoWeb

Il coordinamento FREE ed ENEA, in collaborazione con Ordine Nazionale dei Giornalisti (ODG) e Stampa Romana, organizzano un ciclo di quattro corsi per giornalisti su energia e sostenibilità – uno al mese fino a gennaio – che tratteranno in particolare di comunicazione, fonti rinnovabili, cambiamenti climatici e mobilità.

“In un periodo nel quale anche la sana informazione è sotto attacco da parte di continue fake news e da una costante disinformazione, abbiamo voluto fornire agli operatori dell’informazione italiana una sorta di cassetta degli attrezzi per poter affrontare in maniera agile, rapida ed efficiente le tematiche energetiche che sono in continuo cambiamento. E lo abbiamo fatto con una delle strutture più all’avanguardia in Italia sul fronte dell’energia: l’ENEA”, afferma Attilio Piattelli, Presidente del Coordinamento FREE.

“L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e, in questa veste, ha fra i suoi compiti l’informazione scientifica ai cittadini. Questa collaborazione con FREE, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e Stampa Romana – ha sottolineato il Direttore Generale di ENEA Giorgio Graditi – è un’occasione per comunicare, attraverso i nostri ricercatori, su tematiche che ci vedono impegnati nelle nostre attività e progetti quotidiani. Si tratta di un’opportunità per fare una ‘corretta e buona’ informazione in una fase quanto mai cruciale anche per le scelte strategiche che devono essere prese”.

“L’ambiente e l’energia sono stati a lungo considerati ambito di informazione specialistica, settoriale. Oggi il cambiamento climatico, le scelte necessarie della transizione ecologica, la contesa per le risorse che è fattore importante per comprendere i conflitti in atto e il mutamento degli equilibri geopolitici, hanno reso l’opinione pubblica consapevole della centralità di questi temi, per il dibattito politico, per le ricadute sulla vita di tutti i giorni di cittadini e consumatori. A tutti i giornalisti è quindi richiesto un ulteriore bagaglio di conoscenze e strumenti per fornire un’informazione puntuale, rigorosa, accessibile a tutti. È il senso di questi corsi di Free ed ENEA, con il riconoscimento, per i crediti, dell’Ordine dei giornalisti, che qualificano particolarmente l’offerta formativa di Stampa Romana, uno dei cardini della nostra attività sindacale”, dichiara Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.

I corsi in dettaglio

COMUNICARE L’ENERGIA

Martedì 22 ottobre dalle 9:30 alle 13:30

Il corso si concentra su un’illustrazione del mondo dell’energia, sui dati, sulla terminologia e sulle metriche, passando in rassegna le fonti energetiche e illustrandone le peculiarità comunicative e vuole aiutare chi debba trasmettere in modo efficace le informazioni relative all’energia, promuovendo la consapevolezza e l’adozione di pratiche sostenibili. Puntando sull’importanza di una comunicazione chiara e informativa grazie a tecniche come l’utilizzo di messaggi chiave, dello storytelling, della comunicazione visiva, multimediale e della grafica.

FONTI RINNOVABILI: COSA SONO, COME FUNZIONANO E CHE OPPORTUNITÀ OFFRONO AL SISTEMA PAESE

Martedì 19 novembre 9:30-13:30

Il corso analizza le varie fonti rinnovabili, illustrandone le peculiarità e le specificità e le problematiche d’installazione, comprese le questioni normative e vuole fornire ai partecipanti una conoscenza delle diverse fonti di energia rinnovabile e del loro funzionamento. Inoltre, ci saranno focus sulle rinnovabili al servizio delle imprese e sulle possibilità di come le aziende possano decarbonizzare la propria produzione e stabilizzare, al ribasso, i prezzi energetici e come le fonti rinnovabili possano essere un’opportunità per il sistema paese.

MOBILITÀ SOSTENIBILE, ACCUMULO E IDROGENO

Lunedì 16 dicembre 9:30-13:30

Il corso sulla mobilità sostenibile è progettato per fornire ai partecipanti una comprensione delle pratiche e delle tecnologie emergenti che promuovono un sistema di trasporto ecologico ed efficiente, in unione con le tecnologie trasversali di accumulo energetico e dell’idrogeno come vettore energetico, attraverso i fondamenti dell’accumulo energetico, dell’idrogeno come vettore energetico e la loro integrazione con le energie rinnovabili.

ENERGIA E CLIMA: MITIGAZIONE E ADATTAMENTO

Lunedì 20 gennaio 9:30-13:30

Il corso “Energia e Clima: Mitigazione e Adattamento” offre una panoramica completa e aggiornata sulle sfide e le opportunità legate al cambiamento climatico, concentrandosi sulle strategie di mitigazione e adattamento necessarie per affrontare questa crisi globale. I partecipanti acquisiranno una comprensione delle dinamiche energetiche, delle politiche climatiche e delle tecnologie innovative che possono contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a incrementare la resilienza delle società agli impatti del cambiamento climatico. Il tutto declinato in chiave comunicativa e informativa per offrire gli strumenti professionali destinati alla realizzazione di un’informazione e una comunicazione efficace.

Durata e modalità di partecipazione

Ogni corso ha una durata di tre ore e permette di acquisire tre crediti formativi. Per offrire la massima flessibilità ai partecipanti, i corsi si terranno sia in presenza che in modalità online, presso la sede di Stampa Romana (Piazza della Torretta 36, Roma),.

Le iscrizioni sono possibili solo sulla piattaforma della formazione professionale per i giornalisti: formazionegiornalisti.it.

