Il Governo punta al futuro: collaborazioni con Elon Musk per lo sviluppo della tecnologia satellitare 

MeteoWeb

Il governo sta discutendo con Elon Musk ma non solo: non fa nomi ma il sottosegretario Alessio Butti, a margine del G7, precisa che ci sono contatti anche con aziende italiane di tecnologia satellitare. “Non nascondo, l’ho ribadito in sede europea, che il governo è molto attento alla tecnologia satellitare. La tecnologia satellitare sarà performante nel prossimo futuro e chissà non sarà utile in futuro anche a noi per estendere il più possibile la connettività.

Abbiamo questo problema morfologico e credo che il satellite possa essere una tecnologia utile e attivabile, sempre di concerto con la Ftth e Fwa. Ci sono anche soggetti italiani – ricorda – che stanno facendo tecnologia satellitare, anche in modo interessante: un governo come il nostro che investe molto sulla tecnologia nazionale credo che debba attenzionare il fenomeno”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.