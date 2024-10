Grande successo per “Roma Drone Conference”, 25 relatori e centinaia di partecipanti

MeteoWeb

Grande successo per “Roma Drone Conference 2024”, decima edizione della conferenza professionale sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa. All’evento – che è stato aperto dal direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Alessio Quaranta – sono intervenuti ben 25 relatori di alto livello e circa 500 partecipanti, tra cui esperti, professionisti ed operatori del settore e anche studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) dell’Università Sapienza di Roma. Quest’anno la conferenza è stata ospitata, per la prima volta, dalla Fiera di Roma nell’ambito di “ZeroEmission Mediterranean 2024”, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie sostenibili, che ha visto in tre giorni oltre 4mila visitatori.

“Siamo sempre stati presenti alle varie edizioni di Roma Drone Conference, che negli ultimi dieci anni ha contribuito alla diffusione della cultura dronistica in Italia”, ha detto Quaranta nel suo saluto iniziale. “Senza alcun atteggiamento di autoreferenzialità, penso che vada sottolineato quando le cose vanno bene: sin dal primo Regolamento emanato dall’ENAC, infatti, credo che il sistema Italia, nel suo complesso, abbia garantito, tra le prime autorità al mondo, lo sviluppo normativo della nuova mobilità aerea avanzata, segmento emergente che oramai è diventato parte della nostra quotidianità e che continuerà ad offrire servizi sempre più innovativi alla comunità e ai cittadini”.

“Roma Drone Conference” ha fatto il punto sul mercato dei droni e della mobilità aerea innovativa in Italia. Tra le tante novità, ENAC ha presentato il Regolamento VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft), che disciplina le operazioni di volo con i nuovi aerotaxi a decollo e atterraggio verticali e definisce i requisiti per i futuri vertiporti, mentre l’Aero Club d’Italia ha illustrato la normativa per l’utilizzo dei nuovi multicotteri pilotati per il volo da diporto sportivo. Da parte sua, ENAV ha annunciato la creazione a San Salvo (Chieti) della prima zona U-Space italiana, un’area dedicata al volo dei droni tra le prime in Europa, che consentirà ad Amazon di avviare le sperimentazioni delle consegne di pacchi tramite multirotori. PwC Strategy& Italy ha invece presentato in anteprima la sua nuova ricerca sul mercato dei droni e della mobilità aerea avanzata in Italia: nel 2024, questo mercato mostra un calo dai 490 milioni di euro stimati nel 2023 agli attuali 459 milioni, anche se le proiezioni restano comunque promettenti, indicando che nel 2030 raggiungerà gli 1,44 miliardi di euro, con un aumento del 293% rispetto ai livelli odierni.

Nell’ambito della fiera “ZeroEmission Mediterranean”, organizzata dalla società A151, si è svolta anche la seconda edizione di “Air Mobility Show”, l’area dedicata a droni, mobilità aerea avanzata e aviazione elettrica, con la presenza degli stand di una quindicina di aziende e associazioni. Grande interesse per “Volo futuro: prospettive dell’aviazione elettrica e sostenibile”, il convegno internazionale organizzato da Mediarkè e MBVision che ha visto la partecipazione di una quindicina di esperti provenienti da Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Svezia e Svizzera. In esposizione, c’era il “Pipistrel Velis Electro”, il primo aereo elettrico certificato a livello europeo per la formazione basica dei piloti.

“Il bilancio di questa decima edizione di Roma Drone Conference è assolutamente positivo, sia come presenze che come contenuti, e conferma la nostra leadership nel settore dei droni e della mobilità aerea innovativa”, ha dichiarato Luciano Castro, presidente di Roma Drone Conference e direttore di Air Mobility Show. “La collaborazione con ZeroEmission Mediterranean e con Fiera di Roma apre degli scenari molto interessanti, potendo offrire un’unica opportunità di incontro per la drone community e per il settore dell’aviazione sostenibile e mettendo così le basi per un hub fieristico e congressuale a Roma sul futuro del volo e delle tecnologie aeronautiche con e senza equipaggio”.

“Roma Drone Conference” è stata organizzata dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, in collaborazione con ENAC e AOPA Italia. Ha ricevuto i patrocini da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Aero Club d’Italia, Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) e Tecnopolo Roma. Main partner della conferenza è stata D-Flight, gold sponsor IntelliMove e Aerovision, mentre sponsor EuroUSC Italia, FlyingBasket, Horus Technologies, Nimbus, Sigma Consulting, TopView, Carpitech, Birdseye e CABI Broker. L’area “Air Mobility Show” ha ospitato invece D-Flight, IntelliMove, FlyingBasket, Jetson, Pipistrel, Over Aviation, Carpitech, Flyscabris, CSDA Media Factory, Nimbus, TopView, FidoImpresa, Birdseye, Auryn Aero e Sorveglianza Aerea Territoriale (SAT).

