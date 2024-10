Grecia, traghetto si arena a Igoumenitsa con 500 passeggeri a bordo, tra cui alcuni italiani

MeteoWeb

Questa sera, lunedì 28 ottobre, il traghetto passeggeri “Agia Theodora” che collega Igoumenitsa a Corfù, in Grecia, è rimasto bloccato nelle acque basse al largo di Igoumenitsa dove si è arenato vicino alla foce del fiume Kalamas. A bordo della nave ci sono circa 500 persone, tra cui alcuni turisti italiani.

I passeggeri non corrono alcun rischio per la loro sicurezza, secondo i media locali, rileva Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, non trovandosi l’unità navale in condizioni di pericolo per quanto riguarda il galleggiamento.

Sul posto si sono dirette le navi della Guardia Costiera e i rimorchiatori di Igoumenitsa per valutare la situazione. Le prime stime indicano che l’incidente è probabilmente dovuto a un’avaria. Nella zona del mare il tempo è buono, secondo quanto riportato.

La nave Agia Theodora (IMO 8822155, MMSI 239619000) è una nave Passenger/Ro-Ro Cargo Ship costruita nel 1989 che naviga attualmente sotto bandiera della Grecia. E’ lunga 76,50 metri e larga 15,20

