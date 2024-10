Green Deal, Pichetto: “percorsi diversi perché Paesi Ue sono diversi”

MeteoWeb

“Fermi restando gli obiettivi finali, che sono condivisibili, è una questione di percorsi che, nell’ambito dei 27 Paesi dell’Unione europea, possono e devono essere diversi. Siamo infatti delle realtà molto diverse: l’Italia è un paese immerso nel Mediterraneo che soffre più di altri le conseguenze sulla biodiversità, che ha avuto storicamente un approvvigionamento energetico da fonti fossili, che non ha uno sviluppo delle rinnovabili come la Spagna o un bilancio dello Stato come la Germania. Per competere noi dobbiamo agire su tutti i fronti, cioè crescere sulle rinnovabili di ogni tipo“. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’evento “”The Young Hope”.

