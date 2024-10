Scatta il green lockdown in una grande città, tornano le mascherine: tutte le restrizioni

MeteoWeb

Lo chiamano “green lockdown”. E’ in vigore a Lahore, megalopoli del Pakistan che fa i conti con livelli più che allarmanti di inquinamento. Il “lockdown” è stato imposto in undici aree della città, la seconda del Pakistan per grandezza e con la fama di città più inquinata al mondo. Con il lockdown, tornano le mascherine. Le restrizioni annunciate ‘colpiscono’ i risciò a tre ruote, molto utilizzati in città per gli spostamenti e già parzialmente messi al bando per ridurre le emissioni, così come barbecue, ristoranti e fornaci.

Le autorità hanno anche annunciato tre mesi di ‘vacanza’ per i bambini con una storia di malattie polmonari o problemi respiratori e Maryam Nawaz, primo ministro del Punjab, ha invitato i colleghi indiani del Punjab alla “diplomazia climatica” per una lotta comune allo smog.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.