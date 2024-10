Guadalupa al buio: blackout totale nelle Antille francesi, Edf non ha tempi certi per il ripristino

MeteoWeb

L’intero arcipelago della Guadalupa, situato nelle Antille francesi, è senza elettricità. Il blackout, descritto come un “incidente a livello generale” dalla filiale locale di Edf, la società che gestisce la rete elettrica, ha lasciato senza corrente elettrica i 380.000 abitanti dell’isola dalle 8:30 del mattino (le 14:30 in Italia). “Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per la ripresa,” ha dichiarato Edf, mentre le autorità cercano di comprendere la causa esatta del problema.

Alla base del blackout vi è il blocco dei 12 motori della centrale Jarry, la principale fonte di energia della Guadalupa. L’origine dell’arresto dei motori non è ancora stata determinata, ma si colloca all’interno di un contesto di tensione sindacale tra Edf e il settore energia del sindacato di sinistra Cgt. Questo confronto, in corso dal 15 settembre, verte sull’applicazione di un protocollo d’accordo, frutto di un precedente sciopero risalente al 2023.

La situazione di stallo tra Edf e Cgt si sta rivelando sempre più complessa, con conseguenze significative per la popolazione dell’arcipelago che resta ora in attesa di aggiornamenti sul ripristino della fornitura elettrica.

