Halloween, la zucca più grande del mondo è in Minnesota

La città di Half Moon Bay, in California, conosciuta come la “capitale mondiale della zucca”, ha celebrato il suo 51º Campionato Mondiale di Zucche Giganti premiando un esemplare dal peso straordinario di circa 1.243 kg. Travis Gienger, un agricoltore di Anoka, Minnesota, si è aggiudicato il 1° posto per il 2° anno consecutivo. L’anno scorso, Gienger aveva stabilito il record mondiale con una zucca di 2.749 libbre, mentre quest’anno ha sfiorato il primato con una zucca di 2.741 libbre. Il premio in denaro, calcolato a 9 dollari per ogni kg, ha reso la vittoria ancora più dolce. “Vincere questo evento è incredibile – ha detto l’agricoltore – Perché non abbiamo avuto l’anno meteorologico giusto per farlo. Quindi essere qui su questo palco con la mia famiglia e i miei amici è fantastico“.

