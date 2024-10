I BRICS annunciano la creazione di una borsa delle materie prime

MeteoWeb

La Russia, maggiore esportatore mondiale di grano, ha proposto un’iniziativa di portata globale che potrebbe rivoluzionare i mercati delle materie prime: la creazione di una borsa del grano per i Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). L’annuncio è stato fatto dal presidente russo Vladimir Putin durante il vertice BRICS, un progetto che non si limiterà al grano, ma potrebbe espandersi per includere altre materie prime strategiche come petrolio, gas e metalli.

La borsa delle materie prime dei Paesi BRICS

“I Paesi BRICS sono tra i maggiori produttori mondiali di cereali, legumi e semi oleosi. A questo proposito, abbiamo proposto di aprire una borsa del grano BRICS“, ha dichiarato Putin, spiegando l’importanza dell’iniziativa. Secondo il presidente russo, questo mercato permetterà la “formazione di indicatori di prezzo equi e prevedibili per i prodotti e le materie prime“, ponendo particolare attenzione al ruolo cruciale della sicurezza alimentare globale. L’introduzione della borsa del grano sarà essenziale per “proteggere i mercati nazionali da interferenze esterne negative, speculazioni e tentativi di creare una carenza artificiale di cibo“.

Non si è trattato dell’unica proposta di peso emersa dal vertice. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, intervenendo in videoconferenza dopo un recente trauma cranico, ha sottolineato la necessità di creare un sistema di pagamento comune per i Paesi BRICS, allo scopo di facilitare gli scambi internazionali, bypassando il sistema finanziario globale dominato dal dollaro. “È tempo che le nazioni BRICS creino metodi di pagamento alternativi“, ha affermato Lula, suggerendo soluzioni per rafforzare l’autonomia finanziaria del blocco.

Lula ha poi parlato del ruolo della Nuova Banca di Sviluppo (NDB) del gruppo, descrivendola come una valida alternativa alle “istituzioni fallimentari di Bretton Woods” come il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Queste osservazioni sono state accolte con favore anche dal primo ministro indiano Narendra Modi, il quale ha espresso il suo sostegno per i passi verso una maggiore integrazione finanziaria dei Paesi BRICS. Anche il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i membri del blocco ad “approfondire la cooperazione finanziaria ed economica“, auspicando un’ulteriore sinergia tra i Paesi.

Durante il suo discorso, Putin ha inoltre proposto la creazione di una piattaforma di investimento BRICS, un’iniziativa volta a facilitare gli investimenti reciproci tra i Paesi membri, con l’obiettivo di estendere queste opportunità anche a nazioni del Sud del mondo.

