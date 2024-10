Il 2023 ha segnato un disastro: gli alberi e la Terra incapaci di assorbire CO₂

MeteoWeb

Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata sull’importanza dei pozzi di assorbimento del carbonio, quei sistemi naturali che regolano il bilancio del carbonio atmosferico e, di conseguenza, il clima della Terra. Tra questi, gli oceani, le foreste e il suolo svolgono un ruolo cruciale, assorbendo circa la metà delle emissioni di CO₂ generate dall’attività umana. Tuttavia, il recente crollo dell’assorbimento di carbonio da parte della terra ha sollevato seri interrogativi sulle capacità di resilienza di questi ecosistemi e sul futuro del nostro pianeta.

La migrazione dei zooplancton e il ciclo del carbonio

La vita negli oceani è governata da intricate dinamiche ecologiche. Ogni notte, miliardi di zooplancton, crostacei e altri organismi marini emergono dalle profondità per nutrirsi di alghe microscopiche, intraprendendo la più grande migrazione di creature sulla Terra. Questo fenomeno, pur apparendo semplice, rappresenta uno dei meccanismi naturali fondamentali per il ciclo del carbonio. I rifiuti di questa attività affondano nel fondo dell’oceano, contribuendo a rimuovere milioni di tonnellate di carbonio dall’atmosfera ogni anno.

Tuttavia, la crisi climatica sta modificando queste dinamiche. Con l’aumento delle temperature, si prevede che le popolazioni di zooplancton subiscano variazioni significative, influenzando a cascata l’intero ecosistema marino e la capacità degli oceani di assorbire CO₂.

L’anno più caldo mai registrato

Il 2023 è stato contrassegnato da un evento senza precedenti: è stato l’anno più caldo mai registrato. I risultati preliminari di un’équipe internazionale di ricercatori hanno rivelato che la quantità di carbonio assorbita dalla terra ha subito un drastico calo, con le foreste, le piante e il suolo che, nel complesso, non hanno assorbito quasi nulla di carbonio. Questi dati evidenziano una crisi silenziosa e inarrestabile, in cui i pozzi naturali di assorbimento del carbonio stanno perdendo la loro efficacia.

Inoltre, i segnali di avvertimento non si limitano alla terra. Gli ecosistemi marini stanno subendo un deterioramento evidente. Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai della Groenlandia e delle calotte polari artiche sta alterando il delicato equilibrio delle correnti oceaniche, in particolare la Corrente del Golfo, che gioca un ruolo fondamentale nell’assorbimento del carbonio da parte degli oceani. La modifica della temperatura e della salinità dell’acqua oceanica ha effetti diretti sulla vita marina, inclusa quella del zooplancton, il quale, a causa della maggiore esposizione alla luce solare, potrebbe rimanere in profondità più a lungo, interrompendo la migrazione verticale che consente l’immagazzinamento del carbonio.

Le crepe nei sistemi naturali

Durante un evento tenutosi alla New York Climate Week a settembre, Johan Rockström, direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a crepe nella resilienza dei sistemi terrestri. Stiamo assistendo a enormi crepe sulla terraferma: gli ecosistemi terrestri stanno perdendo la loro capacità di stoccaggio e assorbimento del carbonio, ma anche gli oceani stanno mostrando segni di instabilità“. Questa affermazione riassume perfettamente la gravità della situazione attuale.

Rockström ha anche avvertito che “la natura ha finora bilanciato i nostri abusi. Questo sta volgendo al termine“. Questo monito richiama l’attenzione sulla necessità di un’azione immediata per proteggere e ripristinare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio.

La fragilità degli ecosistemi

Nonostante la possibilità che la rottura dei pozzi di carbonio terrestre nel 2023 possa essere temporanea – un’ipotesi basata sulla presunzione che, senza le pressioni dovute a eventi estremi come la siccità o gli incendi, la terra possa tornare a un’efficace capacità di assorbimento – il collasso attuale evidenzia la fragilità intrinseca di questi ecosistemi. La realtà è che, senza un intervento deciso, queste risorse naturali stanno rapidamente perdendo la loro capacità di compensare le emissioni di carbonio, con enormi implicazioni per la crisi climatica.

Oggi, raggiungere il traguardo dello zero netto di emissioni appare impossibile senza una strategia che coinvolga attivamente la natura. Con le attuali tecnologie di rimozione del carbonio atmosferico non ancora pronte per un’applicazione su larga scala, la gestione e la protezione delle vaste foreste, praterie, torbiere e oceani rimangono le uniche opzioni viabili per contrastare l’inquinamento atmosferico da carbonio, che nel 2023 ha raggiunto un livello record di 37,4 miliardi di tonnellate.

L’impatto delle condizioni meteorologiche estreme

Almeno 118 paesi nel mondo si affidano alla terra per raggiungere i loro obiettivi climatici nazionali. Tuttavia, l’aumento delle temperature e l’intensificarsi delle condizioni meteorologiche estreme stanno spingendo gli ecosistemi in territori inesplorati, rendendo sempre più difficile il raggiungimento di tali obiettivi. Le conseguenze di questi cambiamenti sono già visibili: un rapido collasso del bacino di immersione del suolo, come osservato nel 2023, non era stato precedentemente considerato nella maggior parte dei modelli climatici. Se questa tendenza dovesse continuare, la prospettiva di un riscaldamento globale accelerato, oltre quanto già previsto, diventerebbe una realtà.

Philippe Ciais, ricercatore presso il Laboratorio francese di scienze del clima e dell’ambiente, afferma: “Nel 2023 l’accumulo di CO₂ nell’atmosfera è molto alta e questo si traduce in un assorbimento molto, molto basso da parte della biosfera terrestre“. Ciais avverte anche che “nell’emisfero settentrionale, dove si ha più della metà del CO₂, abbiamo assistito a una tendenza al calo dell’assorbimento per otto anni“. La sua analisi suggerisce che “non c’è una buona ragione per credere che si riprenderà“.

Gli oceani: il più grande pozzo di assorbimento di carbonio

Gli oceani, che rappresentano il più grande pozzo di assorbimento di carbonio della Terra, hanno assorbito circa il 90% del calore generato dai combustibili fossili negli ultimi decenni. Tuttavia, l’aumento delle temperature oceaniche sta portando a una maggiore instabilità nel pozzo di carbonio degli oceani. Gli studi recenti hanno mostrato segni che indicano che la capacità degli oceani di assorbire carbonio potrebbe essere compromessa, complicando ulteriormente la situazione.

Andrew Watson, capo del gruppo di scienze marine e atmosferiche dell’Università di Exeter, ha sottolineato che “nel complesso, i modelli concordano sul fatto che sia il pozzo terrestre che quello oceanico diminuiranno in futuro a causa del cambiamento climatico. Ma c’è da chiedersi quanto velocemente ciò accadrà“. Secondo Watson, “i modelli tendono a mostrare che questo accadrà piuttosto lentamente nei prossimi 100 anni o giù di lì”, ma la realtà potrebbe rivelarsi ben diversa. “Questo potrebbe accadere molto più velocemente“, ha avvertito.

Lacune nei modelli climatici

Uno dei principali problemi nella lotta contro la crisi climatica risiede nelle lacune dei modelli climatici attualmente in uso. Molti di essi non prendono in considerazione gli eventi estremi e le perdite associate a tali eventi, come i devastanti incendi che hanno colpito il Canada lo scorso anno. Watson ha sottolineato che “nessuno di questi modelli ha preso in considerazione perdite come i fattori estremi che sono stati osservati“. Questi incendi hanno rilasciato tanto carbonio quanto sei mesi di emissioni fossili negli Stati Uniti, un chiaro segnale che gli ecosistemi stanno rispondendo in modi inaspettati alle pressioni ambientali.

Ciais ha aggiunto che anche in Siberia, “due anni prima, abbiamo scritto un articolo che ha scoperto che anche la Siberia ha perso la stessa quantità di carbonio“. Questi eventi, che contribuiscono in modo significativo al riscaldamento globale, non sono stati incorporati nella modellizzazione climatica esistente, creando così un divario pericoloso tra le proiezioni e la realtà.

