Il corpo umano è “avvelenato” dalle microplastiche

Le microplastiche sono state rilevate in quasi tutte le parti del corpo umano, dai polmoni ai reni, fino al sangue. Sebbene non sia ancora chiaro il loro impatto sulla salute, diversi esperti stanno lanciando segnali di allerta. Queste microparticelle di plastica, inferiori a 5 millimetri, sono state trovate nell’aria, nell’acqua, negli alimenti, negli imballaggi, nei tessuti sintetici, nei pneumatici e nei cosmetici. Ogni giorno, l’uomo entra in contatto con esse, ingerendole, inalando o toccandole con la pelle.

“L’uomo del 2024 contiene plastica praticamente in ogni organo del suo corpo e probabilmente sarà ancora peggio per i bambini che nasceranno nel 2040”, ha affermato Fabienne Lagarde, ricercatrice dell’Institut des molécules et matériaux di Le Mans, durante una recente audizione davanti ai parlamentari francesi. Negli ultimi anni, gli scienziati hanno rinvenuto microplastiche nei polmoni, nel cuore, nel fegato, nei reni, nella placenta e nel sangue. Diversi studi hanno evidenziato correlazioni tra le microplastiche, e perfino le nanoplastiche, che sono 1.000 volte più piccole, e gli effetti negativi sulla salute. Tra i più recenti, uno studio pubblicato a marzo sul New England Journal of Medicine ha mostrato un’associazione tra l’accumulo di queste particelle nei vasi sanguigni e un aumento del rischio di infarto, ictus e addirittura morte in alcune persone affette da aterosclerosi, una malattia che colpisce le arterie.

“Le ricerche sulle microplastiche si moltiplicano e identificano effetti sulla salute molto preoccupanti. Una recente meta-analisi di 2.000 studi sugli animali, condotta con i colleghi, ha mostrato che le microplastiche sembrano influenzare la fertilità, essere collegate a un aumento del rischio di cancro o danneggiare la salute respiratoria”, ha dichiarato la professoressa Tracey Woodruff dell’Università della California. Per il direttore di un programma sulla salute riproduttiva e ambientale, questi dati, uniti alla “scoperta di microplastiche in numerose parti del corpo, tra cui il cervello, i testicoli e persino il feto attraverso la placenta”, costituiscono un “segnale d’allarme”.

Finora non è stato possibile stabilire un rapporto di causa-effetto con l’esposizione umana a questi complessi cocktail di polimeri e additivi chimici, che possono essere contaminati anche da batteri e virus attraverso un effetto “cavallo di Troia“. La maggior parte degli studi preoccupanti è stata condotta in laboratorio, talvolta su cellule umane o modelli animali. Alcuni osservatori vedono in questo un limite. Tuttavia, gli studi sugli animali riguardano “sistemi biologici molto simili a quelli umani” e “i dati sugli animali sono stati utilizzati per decenni per identificare sostanze cancerogene o reprotossiche”, sottolinea il professor Woodruff.

Le incognite riguardanti l’impatto delle microplastiche riguardano ancora le dimensioni, la forma, il tipo di plastica o di additivo. Secondo una “coalizione di scienziati per un trattato efficace sulla plastica”, delle oltre 16.000 sostanze chimiche utilizzate o presenti nelle plastiche in commercio, più di un quarto presenta rischi noti. Tra questi si segnalano “infertilità, obesità e malattie non trasmissibili come il diabete, le malattie cardiovascolari e numerosi tumori”, come riportato in una nota pubblicata quest’anno. Un rapporto shock del WWF ha stimato nel 2019 che un essere umano ingerisce e inala fino a 5 grammi di plastica a settimana, l’equivalente di una carta di credito. Tuttavia, i risultati e la metodologia sono stati contestati, e diversi studi scientifici hanno successivamente suggerito stime più basse o variabili a seconda della regione del mondo.

La ricerca sulle microplastiche e la salute, iniziata nei primi anni 2000, deve continuare, ma secondo diversi esperti sta già spingendo all’azione. Muriel Mercier-Bonin, direttore della ricerca presso l’Istituto nazionale di ricerca francese per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente, ha sottolineato nel corso dell’audizione al Parlamento francese: “Nonostante l’argomento sia ancora agli inizi e i limiti siano stati identificati, esistono pericoli associati all’esposizione orale e all’inalazione. I governi, le autorità di regolamentazione e i produttori hanno un ruolo chiave da svolgere, perché “la cosa più importante è rafforzare le misure per limitare la produzione e l’inquinamento da plastica”, è il parere di Tracey Woodruff. La riduzione dell’esposizione individuale è un “principio di precauzione”, secondo diversi specialisti. I loro consigli includono l’evitare le bottiglie di plastica, il non riscaldare gli alimenti nella plastica, la scelta di abiti realizzati con materiali naturali e la ventilazione della casa.

