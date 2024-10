Il G20 si impegna a un futuro senza combustibili fossili: “Neutralità carbonica entro il 2050”

MeteoWeb

Con una dichiarazione ufficiale, il G20 ha ribadito il suo impegno a “abbandonare i combustibili fossili” e ad “raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050,” richiamando le promesse fatte in occasione della Cop28 di Dubai lo scorso anno. Questo gruppo, che riunisce le venti maggiori economie mondiali, ha sottolineato l’importanza di questo obiettivo anche per Paesi produttori di petrolio come l’Arabia Saudita, il Brasile, il Messico e la Russia.

Nel comunicato stampa, il G20 ha ribadito la volontà condivisa dai Paesi membri di “allontanare i sistemi energetici dai combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio cruciale per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, in linea con la scienza.” Il gruppo ha inoltre evidenziato la necessità di un approccio coordinato e solidale tra le nazioni per una transizione energetica che, oltre a rispettare l’ambiente, garantisca stabilità economica e sociale.

Questa decisione del G20 rappresenta un passo significativo nella lotta globale contro il cambiamento climatico, un impegno che i leader mondiali considerano ormai ineludibile per salvaguardare il futuro del pianeta.

