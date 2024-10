Il primo atlante della pelle: il futuro della medicina rigenerativa a portata di mano

MeteoWeb

La scienza medica fa un altro balzo avanti con la realizzazione del primo atlante della pelle umana, un’opera dettagliata che, cellula per cellula, svela lo sviluppo di questo tessuto sin dal periodo embrionale. Questa mappa innovativa si inserisce nell’ambizioso progetto dello Human Cell Atlas, un’iniziativa internazionale volta a tracciare ogni cellula del corpo umano, e potrebbe rappresentare una svolta per la medicina rigenerativa.

Grazie a questa mappa, si apre la possibilità di comprendere meglio l’origine di numerose malattie della pelle e gettare le basi per sviluppare in laboratorio follicoli piliferi e tessuti per trapianti destinati alle vittime di ustioni. Inoltre, i ricercatori puntano a prevenire la formazione di cicatrici dopo interventi chirurgici o ferite. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature dall’Università britannica di Newcastle e dall’Istituto Wellcome Sanger, rappresenta anche un passo avanti per comprendere come alcune specifiche mutazioni genetiche possano causare disturbi congeniti della pelle, quali vesciche e pelle squamosa.

“Il nostro atlante della pelle umana prenatale fornisce alla comunità di ricerca strumenti liberamente accessibili per studiare le malattie congenite della pelle ed esplorare le possibilità della medicina rigenerativa”, ha affermato Muzlifah Haniffa, di Newcastle University e del Wellcome Sanger Institute, che ha coordinato il progetto insieme a Karl Koehler del Boston Children’s Hospital e Sarah Teichmann del Wellcome Sanger.

Haniffa ha aggiunto: “Stiamo facendo passi da gigante verso la realizzazione dell’Atlante delle cellule umane, verso la comprensione delle fasi biologiche dello sviluppo degli esseri umani e lo studio dei problemi che possono dare origine a malattie”.

La pelle, l’organo più esteso del corpo umano con circa due metri quadrati di superficie, è essenziale per la nostra sopravvivenza: agisce da barriera protettiva, regola la temperatura corporea e possiede capacità rigenerative. Tuttavia, studiare il suo sviluppo risulta complesso, poiché i modelli animali utilizzati per la ricerca presentano differenze significative rispetto a quelli umani. Per ovviare a questo limite, i ricercatori hanno analizzato campioni di tessuto prelevati direttamente da embrioni umani, decomponendoli per esaminare le singole cellule e la loro disposizione.

Non solo, ma gli scienziati sono riusciti a creare un organoide della pelle, una versione semplificata di questo tessuto, con tanto di follicoli piliferi capaci di far crescere capelli. Questo organoide ha permesso di identificare il ruolo cruciale dei macrofagi, cellule immunitarie fondamentali per lo sviluppo dei vasi sanguigni, un’informazione che potrebbe rivelarsi preziosa per i ricercatori che cercano di creare modelli di altri organi.

Questa scoperta apre nuove prospettive per la medicina del futuro, offrendo un prezioso strumento di conoscenza per la cura e la prevenzione di numerosi disturbi, oltre a fornire un contributo fondamentale per la realizzazione di terapie rigenerative avanzate.

