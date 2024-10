Il tumore di Chris Hoy: “mi restano tra 2 e 4 anni di vita”. E la moglie si ammala in contemporanea

MeteoWeb

Il sei volte campione olimpico di ciclismo Chris Hoy ha rivelato di avere un cancro terminale e i dottori gli hanno detto che gli restano “dai due ai quattro anni” di vita. L’ex corridore su pista, 48 anni, ha annunciato a febbraio di aver ricevuto la diagnosi di malattia e di essere sottoposto a chemioterapia, ma ha insistito sul fatto che il trattamento stava “andando molto bene“. Tuttavia, ora ha detto al Sunday Times che all’epoca sapeva che la sua malattia era terminale.

Quando ha chiesto ai dottori quanto tempo gli restava, ha detto che gli è stato detto: “Dai due ai quattro anni“. “Siamo tutti nati e tutti moriamo, e questa è solo una parte del processo“, ha detto Hoy al Sunday Times. Hoy ha spiegato che inizialmente aveva liquidato il dolore alla spalla come un infortunio causato dagli sforzi in palestra. Tuttavia, gli esami hanno rivelato la presenza di un tumore alla prostata metastatizzato alla spalla, al bacino, all’anca, alla colonna vertebrale e alle costole. Quasi in contemporanea alla moglie Sarra è stata diagnosticata la sclerosi multipla.

