Il vaccino anti-Covid causa morte: riconosciuto il primo caso

Il riconoscimento del nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca e la morte di un giovane 35enne di Agrigento segna una svolta significativa nel dibattito sui danni da vaccino. La Commissione Medica Militare di Messina (Cmo), incaricata di esaminare il caso, ha stabilito che il decesso del giovane agrigentino, avvenuto nel 2021, è direttamente collegato alla somministrazione della prima dose del vaccino. Si tratta di una decisione destinata ad avere importanti ripercussioni non solo per la famiglia della vittima, ma anche per le numerose altre persone che lamentano danni da vaccino e che finora non hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali.

Il caso: un decesso improvviso dopo la vaccinazione

Il 35enne agrigentino, un uomo che godeva di ottima salute prima della vaccinazione, aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca nell’aprile del 2021. Dieci giorni dopo la somministrazione, il giovane è improvvisamente deceduto, lasciando una moglie e tre figli. L’autopsia condotta subito dopo la morte ha rivelato che la causa del decesso era una miocardite, un’infiammazione del tessuto cardiaco che può portare a gravi conseguenze, inclusa la morte. Questo tipo di complicazione, pur essendo raro, è stato in alcuni casi segnalato come potenzialmente legato ai vaccini anti-Covid, in particolare in soggetti giovani.

La decisione della Commissione Medica Militare di Messina

Dopo una lunga indagine, la Commissione Medica Militare di Messina ha concluso che esiste un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso del 35enne. Il verbale con le conclusioni della Cmo è stato trasmesso al Ministero della Salute a Roma, che adesso ha il compito di confermare o riformare il giudizio emesso dalla Commissione.

Questa decisione rappresenta un punto di svolta nel riconoscimento dei danni da vaccino in Italia, un tema che ha sollevato molte controversie nel corso della pandemia. Sino a questo momento, solo in rari casi era stato riconosciuto il nesso diretto tra la somministrazione del vaccino anti-Covid e eventi avversi gravi come la morte.

Il diritto all’indennizzo per la famiglia della vittima

Con il riconoscimento del nesso causale tra il vaccino e la morte del giovane, la vedova del 35enne, assistita dall’avvocato Angelo Farruggia, ha acquisito il diritto a ricevere un indennizzo dallo Stato. La legge italiana prevede infatti una forma di ristoro per le vittime o i familiari di vittime di eventi avversi legati a vaccini obbligatori o fortemente raccomandati.

“È un risultato importante che apre la strada al riconoscimento dei danni da vaccinazione anti-Covid,” ha dichiarato l’avvocato Farruggia, che sta assistendo la famiglia in questo delicato percorso legale. L’avvocato ha sottolineato come il riconoscimento del nesso di causalità da parte della Cmo di Messina sia fondamentale non solo per la famiglia della vittima, ma anche per molte altre persone che si trovano in una situazione simile.

“Tanti sono i danneggiati dopo la somministrazione del siero che non riescono ad avere diagnosi certe e per questo sono costretti a continue visite specialistiche a loro spese. L’incertezza della diagnosi e le conseguenti difficoltà a stabilire il nesso di causalità con il vaccino impediscono loro di accedere ai ristori economici“, ha continuato Farruggia.

Un precedente importante per altre cause legali

Il riconoscimento della responsabilità dello Stato e della possibile colpevolezza delle case farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini potrebbe avere conseguenze di vasta portata. Fino a questo momento, molte persone che hanno sostenuto di essere state danneggiate dalla vaccinazione anti-Covid non sono riuscite a ottenere alcun tipo di indennizzo, proprio a causa della difficoltà nel dimostrare un nesso causale diretto tra la vaccinazione e le patologie da loro riportate.

Ora, grazie a questo caso, si apre la possibilità di avviare cause legali non solo nei confronti dello Stato, che ha gestito la campagna vaccinale, ma anche delle case farmaceutiche responsabili della produzione dei vaccini.

“Il riconoscimento del nesso di causalità apre anche la strada all’azione risarcitoria nei confronti delle case produttrici dei vaccini e, a mio avviso, anche dello stesso Ministero della Salute,” ha affermato Farruggia, sottolineando come la responsabilità potrebbe non essere limitata ai produttori dei vaccini, ma anche allo Stato, che ha promosso e gestito la somministrazione dei sieri durante la pandemia.

L’incertezza diagnostica e la battaglia dei danneggiati da vaccino

Uno degli aspetti più problematici per le persone che sostengono di essere state danneggiate dai vaccini anti-Covid è la difficoltà nel ottenere una diagnosi chiara e definitiva. Molti pazienti, infatti, lamentano sintomi vari e gravi che, tuttavia, non vengono sempre riconosciuti come conseguenze della vaccinazione, complicando il percorso per ottenere indennizzi o risarcimenti.

Come sottolineato dall’avvocato Farruggia, “l’incertezza della diagnosi e le conseguenti difficoltà a stabilire il nesso di causalità con il vaccino” rappresentano uno degli ostacoli principali per l’accesso ai ristori economici previsti dalla legge. Le persone colpite da eventi avversi sono spesso costrette a sottoporsi a numerose visite specialistiche, spesso a loro spese, nel tentativo di ottenere una diagnosi chiara.

Le possibili ripercussioni sul sistema sanitario e legale

La decisione della Cmo di Messina potrebbe innescare una serie di nuove richieste di risarcimento e potrebbe aumentare la pressione sul sistema sanitario e legale italiano. Se il Ministero della Salute dovesse confermare il giudizio della Commissione, si aprirebbe la strada per nuove cause legali e richieste di indennizzo da parte di altri cittadini che sostengono di aver subito danni da vaccino.

Inoltre, il riconoscimento di responsabilità da parte dello Stato o delle case farmaceutiche potrebbe avere implicazioni significative sul modo in cui vengono gestiti i programmi di vaccinazione futuri. Si potrebbe, ad esempio, richiedere maggiore trasparenza sulle possibili complicazioni legate alla somministrazione dei vaccini e migliorare il sistema di sorveglianza sugli eventi avversi.

