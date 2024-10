Il verde urbano contro il caldo: meno alberi, più rischi per la salute

MeteoWeb

L’abbondanza di spazi verdi nelle città potrebbe rappresentare una difesa contro i rischi legati al caldo e favorire una migliore salute generale. Lo conferma una recente revisione delle ricerche condotta dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, pubblicata sulla rivista BMJ Open, che ha esaminato oltre 3000 studi provenienti da diverse aree del mondo, tra cui Hong Kong, Australia, Vietnam, Stati Uniti, Corea del Sud, Portogallo e Giappone.

Secondo gli esperti, nelle aree urbane con una maggiore presenza di parchi e alberi, si registrano tassi più bassi di malattie e decessi dovuti alle alte temperature rispetto alle zone con meno spazi verdi. Questo perché il verde urbano contribuisce a compensare gli effetti negativi del calore sulla salute. La revisione dimostra che le aree verdi non solo riducono la morbilità e la mortalità legate al caldo, ma possono anche avere un impatto positivo sul benessere mentale, mitigando ulteriormente gli effetti del calore.

“Nonostante un’ampia letteratura sugli effetti benefici degli spazi verdi, il loro impatto sui rischi per la salute legati al caldo è ancora poco compreso“, osservano gli autori della revisione. È per questo che si è voluto analizzare l’influenza di parchi e alberi urbani sulla salute umana a livello globale, prendendo in esame studi pubblicati tra il gennaio 2000 e il dicembre 2022.

Tra i principali risultati, emerge che nelle città con più verde, il tasso di malattie e morti causate dalle ondate di calore è inferiore rispetto a quelle meno alberate. Oltre a questo, il verde urbano risulta associato a una migliore salute mentale, un aspetto che può ridurre ulteriormente l’impatto delle alte temperature sulla popolazione.

“Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’impatto del verde urbano su morbilità e mortalità legate al calore, e come interagisce con altri fattori come l’inquinamento atmosferico e lo status socioeconomico“, aggiungono i ricercatori. Tuttavia, concludono, “gli spazi verdi urbani svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei rischi per la salute legati al calore, offrendo una potenziale strategia per la pianificazione urbana per affrontare il cambiamento climatico e migliorare la salute pubblica“.

In un’epoca di crescenti preoccupazioni per i cambiamenti climatici, gli spazi verdi diventano una risorsa cruciale per le città, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per il benessere della popolazione.

