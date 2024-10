Il virus di Marburg è mortale? Ecco come si diffonde

MeteoWeb

La febbre emorragica di Marburg è un virus letale, e il recente aumento di casi in Europa ha riportato l’attenzione su questa malattia raramente discussa, ma devastante. Originatosi nel 1967, il virus è emerso nei laboratori di Marburgo e Francoforte in Germania e a Belgrado, in Jugoslavia. La sua pericolosità è ben documentata: il virus di Marburg ha un tasso di mortalità che può raggiungere l’88%. Le vittime sperimentano una serie di sintomi orribili, tra cui febbre alta, sanguinamento e, nei casi più gravi, emorragia dagli occhi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente dichiarato che l’epidemia in Ruanda è di “grande preoccupazione”, con segnalazioni di un focolaio che ha già causato sei morti.

Sintomi del virus di Marburg

I sintomi iniziali del virus di Marburg possono sembrare simili a quelli di un’influenza comune. Le persone infette possono sviluppare febbre, mal di testa e dolori muscolari. Tuttavia, nel giro di pochi giorni, la situazione può deteriorarsi drasticamente. Le persone colpite da questo virus iniziano a manifestare segni di emorragia, che possono includere:

Sanguinamento dal naso e dalla bocca

Eruzioni cutanee

Vomito e diarrea con sangue

Estrema letargia

Questi sintomi possono apparire da 2 a 21 giorni dopo l’esposizione al virus, con la fase più acuta che può portare a morte entro una settimana dall’inizio delle manifestazioni cliniche. Le recenti notizie di passeggeri in Germania che mostrano sintomi influenzali hanno sollevato allerta e preoccupazione per la possibile diffusione del virus. Un caso ha coinvolto un giovane studente di medicina di 26 anni, che, dopo essere arrivato dal Ruanda, ha iniziato a mostrare i sintomi. Questo ha portato all’isolamento temporaneo della stazione centrale di Amburgo e a un’inchiesta approfondita da parte delle autorità sanitarie.

Come si trasmette il virus di Marburg

Il virus di Marburg si diffonde principalmente attraverso il contatto con fluidi corporei di una persona infetta, come sangue, saliva e urina. Inoltre, è possibile contrarre il virus tramite il contatto con materiali contaminati, come biancheria da letto e vestiti. I focolai iniziali del virus sono stati associati a un’esposizione prolungata a miniere o grotte abitate da pipistrelli infetti, con i primati che fungono da ospiti intermedi. Storicamente, due focolai significativi sono stati registrati nel 1967 in Germania e in Serbia, entrambi legati al lavoro di laboratorio con scimmie verdi africane provenienti dall’Uganda.

La situazione attuale del virus di Marburg

Attualmente, non ci sono cure specifiche per il virus di Marburg e nessun vaccino approvato. Tuttavia, la ricerca scientifica è attiva, con diverse terapie immunitarie e farmaci in fase di sviluppo. I giorni seguenti l’annuncio dell’epidemia in Ruanda, le autorità locali hanno implementato misure di controllo per limitare la diffusione del virus, incluso un divieto di viaggio per coloro che intendono visitare il paese.

Sabin Nanzimana, Ministro della Salute del Ruanda, ha dichiarato: “Stiamo contando 20 persone infette e sei che sono già decedute a causa di questo virus. La stragrande maggioranza dei casi e dei decessi riguarda gli operatori sanitari, principalmente nell’unità di terapia intensiva.” Queste parole evidenziano l’urgenza della situazione e l’importanza di proteggere il personale sanitario, che è a maggior rischio di esposizione.

La rapida diffusione delle informazioni e l’adeguata risposta delle autorità sono cruciali in questo momento critico. L’intera comunità internazionale deve rimanere vigile e pronta a intervenire, affinché non si ripetano le tragiche esperienze del passato. La ricerca di un trattamento efficace e la preparazione di un vaccino sono ora più che mai urgenti, mentre il mondo guarda a questo virus letale con crescente apprensione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.