Imola: oltre 50 ragazzi ballano vicino a fiume in piena durante Allerta Rossa

Sabato notte, oltre 50 ragazzi si sono ritrovati a ballare in una festa organizzata in un casolare a pochi passi dal fiume Santerno, che era a rischio di esondazione. Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha raccontato l’accaduto: “Abbiamo notato delle luci a intermittenza a pochi metri dal Santerno durante il momento di pioggia massima“.

Panieri ha proseguito spiegando che, insieme alla polizia locale e alla Protezione civile, hanno deciso di intervenire. “Siamo così entrati nel casolare e abbiamo trovato una cinquantina di giovanissimi che si intrattenevano forse per una festa di diciottesimo con la musica ad alto volume, mentre era in vigore l’allerta rossa. Il fiume era già in laminazione“.

Il sindaco ha definito la situazione “assurda“, sottolineando che, fortunatamente, sono riusciti a “sgomberare tutti in sicurezza senza conseguenze“. Nel frattempo, il proprietario dell’abitazione è stato identificato per le necessarie verifiche.

