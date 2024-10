L’impatto di 2 asteroidi ha causato l’estinzione dei dinosauri

MeteoWeb

Circa 66 milioni di anni fa, l’estinzione dei dinosauri non fu causata solo da un enorme asteroide, ma anche da un secondo meteorite, più piccolo, che si schiantò in mare al largo della costa occidentale dell’Africa. Questo evento, definito dagli scienziati come “catastrofico”, avrebbe generato uno tsunami colossale, alto almeno 800 metri, che attraversò l’oceano Atlantico. Uisdean Nicholson, della Heriot-Watt University, nel 2022 scoprì il cratere Nadir, ma all’inizio non era chiaro come si fosse formato. Oggi, Nicholson è convinto che la depressione di 9 chilometri di diametro sia stata creata dall’impatto di un asteroide precipitato sul fondale marino.

Non è ancora possibile stabilire con precisione la data dell’evento né determinare se sia avvenuto prima o dopo l’asteroide che formò il cratere Chicxulub, largo 180 chilometri, in Messico, il cui impatto segnò la fine dell’era dei dinosauri. Tuttavia, si sa che il meteorite colpì la Terra alla fine del periodo Cretaceo. Quando l’asteroide entrò nell’atmosfera, creò una gigantesca palla di fuoco, capace di carbonizzare alberi e piante nel raggio di centinaia di chilometri. All’impatto seguì un violento spostamento d’aria e un sisma paragonabile a un terremoto di magnitudo 7.

I ricercatori ammettono che è raro che asteroidi di tali dimensioni entrino nel Sistema Solare e colpiscano il nostro pianeta in un lasso di tempo così ravvicinato. L’asteroide che generò il cratere Nadir misurava circa 450-500 metri di larghezza e avrebbe colpito la Terra a una velocità di circa 72.000 km/h. Un impatto di tale portata non è mai avvenuto nella storia umana, costringendo gli scienziati a studiare crateri erosi sulla Terra o crateri su altri pianeti per comprendere simili eventi.

