Installati due impianti fotovoltaici: ogni anno mille tonnellate di CO₂ in meno

MeteoWeb

Alperia e Carcano insieme per l’ambiente. L’azienda attiva nel settore energetico inizia la sua collaborazione con Carcano Antonio S.p.A., una realtà italiana fra le principali aziende di produzione e trasformazione di laminati in alluminio e lo fa attraverso l’installazione di due impianti fotovoltaici in formula di Energy Performance Contract (Epc), ossia contratto di prestazione energetica. Questo accordo riflette l’impegno comune verso la sostenibilità e l’innovazione energetica.

Da pochi giorni è stato collaudato anche il secondo impianto del progetto che ha visto l’installazione di due centrali di produzione di energia fotovoltaica nelle sedi Carcano di Andalo Valtellino e Delebio, entrambi in provincia di Sondrio. L’impianto di Andalo Valtellino, realizzato la scorsa estate e operativo da fine ottobre 2023, porterà un risparmio annuale di 556,22 tonnellate di CO₂ equivalente e 271,15 tonnellate equivalenti di petrolio. L’impianto di Delebio, collaudato da poco e in attesa dell’allaccio alla rete nazionale, ha una potenza di 1.202,70 kilowatt picco con risparmi annuali attesi di 421,96 tonnellate di CO₂ equivalente e 205,7 tep. Carcano, fondata nel 1880 in provincia di Como e attiva nella produzione e trasformazione di laminati in alluminio da oltre 140 anni, continua il suo percorso di decarbonizzazione, supportato dal bilancio di sostenibilità e dalle certificazioni ISO 14001 e ISO 50001.

Le sfide energetiche

“Nella lavorazione dell’alluminio, un processo altamente energivoro, il nostro obiettivo è ridurre il fabbisogno aziendale privilegiando fonti rinnovabili – spiega Nicolò Farina, Energy Manager di Carcano Antonio S.p.A – Le sfide che dobbiamo affrontare in materia di energia ci hanno imposto un cambio di strategia, che non potevamo affrontare da soli. La soluzione propostaci da Alperia ci ha mostrato subito dei vantaggi significativi, fra i quali la riduzione dell’impronta carbonica e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda. Inoltre, con il modello contrattuale dell’Energy Performance Contract, Carcano non ha sostenuto alcun investimento iniziale”.

“Da un’analisi approfondita dei consumi, abbiamo rilevato che Carcano poteva porsi un obiettivo ambizioso riguardo al fabbisogno energetico con energia a impatto zero – afferma Federico Caneva, responsabile Commerciale Servizi Energetici del Gruppo Alperia – l’ampia copertura dei due stabilimenti di Andalo Valtellino e Delebio, unita all’ottima esposizione solare, offriva l’opportunità di installare due grossi impianti fotovoltaici in grado di produrre oltre 2,5 milioni di kWh all’anno, evitando così l’immissione in atmosfera di circa un migliaio di tonnellate di CO₂ l’anno.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.